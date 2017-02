Italiaanse designer neemt dikke hybride mee naar Genève

Is het Bertone? Is het Zagato? Neen!

Niemand minder dan Pininfarina zal over een maandje op de beurs in Genève een dikke hybride showen. Deze conceptcar heet H600 en werd getekend voor de Hybrid Kinetic Group (HKG) uit Hong Kong. Helaas valt verder weinig te melden over deze conceptcar, behalve dat de aandrijflijn vooruitstrevend én milieuvriendelijk wordt. U hoopte op een snerpende V12 of een krachtig roffelende V8? U hoopt maar een eind raak.

Ook wat het design betreft tasten we behoorlijk in het duister, al lijkt deze hybride in een zakelijke jas te worden gestoken. Wat dat betreft hebben ze bij Pininfarina goed naar het succes van de Model S gekeken en ook naar de reacties op de Toyota Mirai.

Zoals gezegd is het nog een maandje wachten tot we het fijne weten van de liefdesbaby van Pininfarina en HKG. Overigens is HKG een toko van de meneer die eerder al het Chinese Brilliance oprichtte.