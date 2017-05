Italiaanse supercarbouwer ontwerpt vliegtuiginterieur

Eén ding is zeker: dat wordt een dure grap.

Het zijn de boys van Pagani die de handen ineen sloten met vliegtuigbouwer Airbus. Deze twee partijen creëerden samen een hip nieuw interieur voor een Airbus ACJ319neo en het resultaat is eigenlijk best wel gaaf! Uiteraard werd de cabine aangekleed met leer, koolstofvezel en hippe ledjes. Er is echter veel meer!

Zo kronkelt de houten vloer “op natuurlijke wijze” door het vliegtuig en vind je overal technologie (schermen dus) die het verblijf aan boord net dat toefje aangenamer maken. Pièce de résistance is natuurlijk de “Sky Ceiling” die realtime laat zien wat buiten gebeurt door de lucht op het plafond te projecteren.

Verder dromen doe je in de gallery. We hebben helaas geen idee wat dit grapje kost, maar het is ongetwijfeld een hoop. Airbus presenteerde onlangs trouwens een soort vliegende auto die in samenwerking met ItalDesign werd gebouwd. Meer over dat maffe ding lees je HIER.