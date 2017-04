Jaguar F-Type nu ook leverbaar met een viercilinder!

Dit 'slechte nieuws' gaat echter ook gepaard met goed nieuws.

Jaguar maakt de F-Type (rijtest) betaalbaarder en doet dat door een tweeliter vierpitter in de sexy sportwagen te hangen. Deze geblazen Ingenium levert 300 pk en is de krachtigste vierpitter in een Jaguar ooit. Dat is voldoende voor een sprintje naar de honderd in 5,7 seconden, vrijwel net zo rap als de instap V6. De topsnelheid ligt wel iets lager, op 249 km/u. Optisch is de F-Type 2.0 het beste te herkennen aan de enkele centrale uitlaat.

Die vierpitter zorgt natuurlijk voor een lager verbruik, dito uitstoot en daarmee kan ook de vanafprijs flink omlaag. Betaalde je tot gister minimaal 99.210 euro voor een F-Type, vanaf heden staat het model al vanaf 71.620 euro (Coupé) en 78.720 euro (Convertible) in de prijslijst. Hoewel het enerzijds jammer lijkt dat Jaguar in navolging van Porsche een vierpitter in zijn sportwagen lepelt, gaat dit er hopelijk wel voor zorgen dat we deze schitterende Brit wat vaker op ’s Heeren wegen gaan tegenkomen. En daar kan niemand tegen zijn.