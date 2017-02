Jaguar lanceert updates XE, XF, F-Pace en betaalapp Shell

Er zijn flink wat nieuwtjes van Jaguar voor de F-Pace, XE en XF. Maar het leukste nieuws: er is een betalingsdienst geïntroduceerd in samenwerking met Shell.

Om te beginnen is de Ingenium-motorenfamilie uitgebreid met een 200 pk (alleen voor de XE en XF) en 250 pk versie van de viercilinder benzinemotor. Ook is er voortaan een 240 pk en 500 Nm sterke dieselviercilinder leverbaar, de eerste met twee turbo’s in de Jaguar Land Rover-stal. Dit blok kun je in alledrie de genoemde auto’s bestellen en zal herkenbaar zijn aan een “25d”-badge op de achterklep. In de Jaguar F-Pace (rijtest) is er voortaan bovendien een 163 pk E-Performance diesel leverbaar die slechts 126 g/km CO2 de lucht in pompt. Bovendien is dit de eerste mogelijkheid om de F-Pace als achterwielaandrijver te bestellen, al kun je je afvragen of dat heel veel toevoegt aan je leven. Wat altijd iets toevoegt aan je leven, is extra power. En dus heeft Jaguar veertig pk extra voor de XE S, die nu over 380 pk beschikt.

Los van de motorische updates kan je bij Jaguar nu Configurable Dynamics bestellen voor de XE (rijtest) en XF (rijtest). Daarmee kan je zelf kiezen hoe sportief de auto reageert op het gaspedaal en hoe sportief deze stuurt en schakelt. Forward Traffic Detection en Forward Vehicle Guidance moeten bovendien zorgen voor extra veiligheid. In de XE is voortaan bovendien een 12,3 inch virtueel instrumentenpaneel leverbaar.

Betaalapp Shell



Maar het leukste nieuws vinden we eigenlijk de samenwerking die Jaguar met Shell heeft opgezet. Op dit moment is dat nog niet in Nederland uitgerold, maar in het Verenigd Koninkrijk kun je voortaan betalen voor je tankbeurt met een app in je infotainmentsysteem. Een rij in de tankshop? Daar doen we niet meer aan! Gewoon in de app aangeven hoeveel je wil tanken, je auto volgooien en PayPal of Apple Pay rondt de transactie voor je af. Android Pay volgt later dit jaar. Betaling gebeurt op basis van GPS-gegevens en een pre-payment check in een cloudoplossing. Next-level dingen.

Navraag bij Jaguar Nederland leert ons dat er gekeken wordt naar uitrol van het systeem in Nederland, dat het heel goed mogelijk is dat het naar Nederland komt, maar dat er nog niets definitief is. In ieder geval vinden wij het leuk dat “onze” Koninklijke Shell aan zulke vernieuwende initiatieven meewerkt.