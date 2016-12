James May: Jeremy Clarkson is een eikel

Kapitein Traag geeft zijn ongezouten mening over zijn collegae.

Tegenover The Telegraph heeft James May geen lovende woorden over voor zijn twee co-hosts. Jeremy en Richard kwalificeert hij respectievelijk als een ‘knob’ en als een ‘twat’. Twee opper-Britse scheldwoorden die refereren naar het mannelijke respectievlijk vrouwelijke geslachtsdeel.

Over Jeremy zegt James:

“I’ve never really changed my view of Jeremy, which is that he is a knob and a bit of a Stuckist: part of him is actually locked in the 1920s.”

Volgens de stoffige Brit is Richard niet veel beter:

“The most annoying thing about Hammond is his face, his chirpiness and his silly little beard.”

Maar dat is nog niet alles, want James voegt er aan toe dat hij wist dat Hammond weer helemaal de oude was na zijn crash met een jet car omdat hij nadien net zo’n ‘twat’ was als voor het ongeluk:

“He emerged ‘just as much of a twat as he always was.”

Normaal gesproken zouden we dit afdoen als een poging om wat extra publiciteit te genereren rondom de show, maar toch doet een uitspraak ons daar enigszins aan twijfelen. Los van deze kleurrijke beledigingen aan het adres van zijn collegae benadrukt May namelijk dat hij de andere twee beschouwt als precies dat: collegae. En dus geen vrienden. Ouch. Op Twitter gaat James nog even verder met deze ‘can’t tell if sarcasm or serious’ burn.

Laten we hopen dat Jeremy deze klap in het gezicht goed weet te verwerken en zijn collega geen euhm…klap in het gezicht geeft.