Jawohl! De Porsche 911 GT3 is officieel

Grote vraag: krijgt dat ding een handbak?

Nog groter antwoord: als de klant dat wil kan er gewoon geroerd worden, want de nieuwe 911 GT3 wordt optioneel inderdaad uitgerust met een handbak met zes verzetten! Wist je vanochtend al, maar we vermelden het toch maar even. Wie snelheid prefereert boven beleving (heerlijk woord) gaat gewoon voor de 7-traps PDK. Wij zouden aan beide transmissies wel kunnen wennen, maar wat keuzevrijheid kan nooit kwaad.

Sinds de introductie van de 911 RSR met middenmotor vreesden we even dat ook de nieuwe GT3 een motor tussen de assen zou krijgen. Niks is minder waar, want in het persbericht wordt met geen woord over een nieuwe layout gerept. In de bips ligt dus een racy 4.0 zescilinder boxer, in de nieuwe GT3 goed voor 500 pk. De nieuweling weegt inclusief volle tank 1.430 kg en gaat van 0-100 km/u in 3,4 tellen en een top van 318 km/u met de PDK. Wie de handbak verkiest moet rekening houden met een sprinttijd van 3,9 seconden. De topsnelheid ligt met die ‘bak wel op 320 km/u.

Uiteraard zijn ook de rijeigenschappen van het grootste belang bij een auto als de GT3. Volgens Porsche zit het ook op dat vlak snor. De GT3 staat 25 mm later op de veerpoten dan een Carrera S en dankzij achterasbesturing gaat ‘ie als over rails door de bochten, al doen ook het sperdiff en de dynamische motorsteunen een duit in het zakje. Om te voorkomen dat bestuurder en passagier bij een wilde rit door de hele auto stuiteren heeft Porsche nieuwe (optioneel 18-voudig verstelbare) sportstoelen ontwikkeld met extra zijdelingse steun. Echte racers gaan natuurlijk voor de carbon kuipjes.

Verder krijgt de nieuweling standaard Porsche Communication Management met live verkeersinfo en online navigatie, Connect Plus en de Track Precision App, waarmee je een grondige analyse kunt loslaten op je eigen circuitprestaties. U wordt hebberig? Vanaf juni 2017 staat de GT3 bij de dealer. De versie met PDK kost 228.300 euro, de versie met handbak is een kleine 900 euro duurder en komt op 229.250 euro.