Jazeker: dit is een Ford Focus

De motor komt alleen niet uit een Focus.

Onlangs werd de Ruf CTR 2 nog behandeld. Een bijzonder product dat uiteindelijk furore zou maken op Pikes Peak. Zeker als je kijkt naar wat voor auto’s er normaliter aan de start verschijnen van deze enorm veeleisende en gevaarlijke heuvelklim. Denk aan de Suzuki Escudo, HPD ARX-04b, Norma M20 of de Peugeot 208 T16 (die nog altijd het record in handen heeft). Of deze Ford Focus. Of tenminste, daar moet het op lijken.

Laten we beginnen met de overeenkomsten. De koplampen, A-stijlen en de vooruit. Verder is er enigszins iets van een Focus in te ontdekken, maar het is niet overduidelijk. Dat maakt verder ook niet uit, want deze auto is gebouwd om vooral heel erg hard te gaan. Ondanks dat de auto in opdracht van Ford is gebouwd, is het een product van Pace Innovations, onder leiding van directeur/eigenaar Tony Quinn. De beste man is een specialist als het aankomt om waanzinnig snelle heuvelklim specials alsmede V8 Supercars (de Australische raceserie).

En waanzinnig snel is deze Focus. De motor is een 3.8 liter grote V6 met twee turbo’s, goed voor 850 pk en 976 Nm. Gek genoeg is het geen EcoBoost V6, maar de VR38DETT uit de Nissan GT-R. De motor is in het midden geplaatst van het buizen-chassis om zo gemakkelijker de bocht om te gaan. Ook de enorme voor- en achtervleugel doen daarbij een duit in het zakje. Er is al succesvol getest met de auto, zodat deze van Australië naar Colorado verscheept kan worden.

De 2017 editie van de Pikes Peak International Hill Climb vindt plaats op 23 juni.