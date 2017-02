Je raadt nooit waarom James May z’n Rolls verkoopt

Klopt, clickbait-titel. Maar wat er staat klopt wel echt.

James May, één van de drie grote sterren van The Grand Tour, gooit zijn klassieke Rolls-Royce Corniche in de verkoop. Zuipt het ding te veel? Rijzen de onderhoudskosten de pan uit? Blijkt een auto met dergelijke afmetingen in het dagelijkse verkeer vreselijk onpraktisch te zijn? Ja, ja en ja. Maar er is meer!

May blijkt namelijk allergisch te zijn voor de leren bekleding in z’n Corniche. Na een half uurtje sturen in de Rolls moet May minstens zo lang onder de douche staan en z’n kleding in de kookwas gooien om van de jeuk af te komen. Over luxeproblemen gesproken… Fluitist May kan kennelijk niet tegen de leersoort die door Mulliner Park Ward is gebruikt en dus mag het ding eruit.

Wie niet bang is voor exorbitante onderhoudskosten, een navenant verbruik (6¾ liter V8) en mogelijke jeuk kan op de aanstaande Goodwood Members Meeting z’n slag slaan. Daar zal de Rolls worden verkocht, Bonhams gaat uit van een opbrengst tussen 29.000 en 35.000 euro. Een hoop geld, maar het verhaal dat eraan kleeft is best gaaf en May heeft er in tien jaar slechts 15.000 jeukende kilometers mee gereden.