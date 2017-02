Jean Todt: F1 behoeft géén ingrijpende verandering

De bon bon Napoleon van de FIA is een tikje verbaasd over alle hype rondom de wijzigingen die Liberty Media wil doorvoeren in de F1.

De afgelopen periode hebben we je regelmatig bijgepraat over wat Ross Brawn en Chase Carey van plan zijn met de Formule 1 nu oude kapitein Bernie het schip heeft moeten verlaten. Sommige plannen vielen direct in goede aarde, andere daarentegen lijken een beetje wild te zijn. Zo twijfelt Ross Brawn bijvoorbeeld aan het bestaansrecht van de blauwe vlag. Waarom moeten de achterblijvers eigenlijk altijd maar aan de kant gaan? Laat de koplopers die slowpokes maar gewoon inhalen op de baan als ze zoveel beter en sneller zijn! Na het horen van dit nieuws heeft Sebastian Vettel naar verluidt in een klap grijze haren gekregen.

Maar goed, leuk dat de nieuwe eigenaren van de sport al die vernieuwing willen, maar hoe zit het dan eigenlijk met de FIA? Per slot van rekening wordt nog wel eens vergeten dat de Federation Internationale de l’Automobile uiteindelijk over de regeltjes gaat. Dit is een valkuil waar Bernie ook al enige malen in viel nadat zijn trouwe makker Max ‘k-tsjjj’ Mosley het veld moest ruimen als voorzitter van de FIA.

Bernie had wellicht gedacht dat Max’ opvolger Jean Todt hem wel gunstig gezind zou zijn. Voor zijn functie als head honcho van de FIA zwaaide Todt de scepter over het F1 team van Ferrari in de gloriedagen van Schuey. Het was naar eigen zeggen Bernie himself die de voormalig rally-navigator aanbevolen had bij de Italianen. Maar enige vorm van schatplichtigheid bleek de Fransoos vreemd te zijn. De twee grote kleine mannen waren het de afgelopen jaren vaak niet eens over de koers die de F1 moest varen, maar Todt weigerde in die gevallen om Bernie zomaar zijn zin te geven.

Interessant dus om te kijken hoe dit in het vervolg verder zal gaan. Op de Sports Business Summit in Düsseldorf hintte Todt al diplomatiek naar het feit dat Liberty nog wel even om de tafel moet gaan zitten met hem en de zijnen:

“There is a lot of expectation and I’m sure that Liberty Media will allow different access through different means of communication, which could probably encourage new fans to get into Formula One. Of course, we [de FIA] will sit as a regulator and legislator of Formula One, with the new people and with the teams to see what should be the vision for the future to make the sport better.”

Aan die tafel vindt hij dan waarschijnlijk zijn oud strijdmakker Ross Brawn terug. Of Todt zijn idee over wat de visie moet zijn voor de toekomst van de F1 echter overeen komt met die van Liberty Media, dat is nog maar de vraag. Volgens Jean is er namelijk helemaal niet zoveel mis met de sport op dit moment en zijn enorme veranderingen daarom totaal niet nodig:

“The championship we enjoyed last year was a fight until the last corner. I think it would be the wrong message [om veel regelwijzigingen door te voeren].”

Tenslotte heeft de Fransman ook nog wat woorden over voor Bernie. Hij hoopt dat de oude eindbaas nu eindelijk een productief lid van de samenleving wordt: