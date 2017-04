Jeep Grand Cherokee Trackhawk: 717 pk aan SUV-gekheid

Is het nodig? Nee, het is absoluut niet nodig. Het is wel heel erg leuk.

Anno 2017 zijn er gelukkig nog steeds autofabrikanten die knotsgekke apparaten bouwen. Mercedes, met bijvoorbeeld de G63 6×6 en de G650 Landaulet, maar ook Jeep met Grand Cherokee’s die al het verstand te boven gaan.

De dikste variant tot nu toe was de Grand Cherokee SRT-8. In onze rijtest met deze auto werden er veel dingen besproken. Wat er niet werd genoemd is dat de auto misschien nóg meer vermogen zou moeten hebben. De SRT-8 heeft een atmosferische 6,4 liter V8 onder de kap die goed is voor 468 pk en 624 Nm aan koppel. Alles behalve kinderachtig. Het moest nog gekker, aldus Jeep.

Maak kennis met de Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Een Dodge Challenger Hellcat in SUV-verpakking. Met een idiote 717 pk uit een supercharged 6,2 V8 en maar liefst 875 Nm aan koppel. Het rode beest doet een sprint naar 96 km/u in slechts 3,5 tellen en de pret is pas over bij 289 km/u.

Op motorisch gebied zeer indrukwekkend. Helaas stopt hier het positieve nieuws. Voor het uiterlijk van de Trackhawk heeft Jeep niet de creatieve handschoen opgepakt. Het is goed mogelijk dat als je de Grand Cherokee SRT-8 ziet rijden, je deze aanziet voor de Trackhawk en vice versa. Aan de andere kant is dit een probleem die we niet vaak zullen tegenkomen. De SRT-8 is met nét geen 150 mille al niet de voordeligste en deze Trackhawk zal daar nog eens dik overheen gaan. Het grootste verschil zit ‘m in het aantal trompetten. De SRT-8 heeft twee uitlaten, de Trackhawk heeft er vier stuks gekregen.

Over prijzen gesproken. Jeep heeft nog niet gecommuniceerd wat de heetste Grand Cherokee ooit moet gaan kosten. In Amerika gokt men op een prijs van zo’n 80.000 dollar voor de 700+ sterke SUV. De auto beleeft zijn debuut op de autoshow van New York.