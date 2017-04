Jeep Yuntu is een hele saaie concept car

Niet lelijk, maar een échte Jeep...?

Zou Jeep net zo veel tijd gestoken hebben in het design van de Yuntu Concept als in de kwaliteit van de renders die men als persmateriaal naar buiten heeft gebracht? Het zou in ieder geval kunnen verklaren waarom de Yuntu zulk inwisselbaar design heeft. Denk de grille met de zeven vlakjes weg en je kunt er letterlijk elk logo -van Volvo tot Toyota- opplakken zonder dat het écht gek zal ogen.

Qua technische details tasten we vooralsnog grotendeels in het duister, maar heel erg is dat niet. Jeep heeft deze concept namelijk specifiek voor de Chinese markt ontwikkeld en een eventueel hier uit voortvloeiend productiemodel zal de Europese showrooms zeer waarschijnlijk niet halen. Vermoedelijk staat de auto op de basis van een Cherokee, met onder de kap een plug-in hybride aandrijflijn.