Jep, dit was een serieuze concept car van BMW

De BMW-fanboys op de redactie zitten nu nog bibberend in een hoekje.

Je kijkt naar de allereerste offroad roadster van BMW. Offroad en roadster maakt samen inderdaad off roadster en zo staat de Z18 Concept nu nog bekend, bij degenen die hem niet van hun harde schijf konden wissen. Ondanks het ietwat knullige uiterlijk ligt onder de kap gewoon de bekende 4,4-liter V8, in deze auto goed voor 355 pk. Niet verkeerd! Een beetje actie op het onverhard met dit ding lijkt ons zelfs best een feestje.

Veelzijdigheid was het toverwoord bij de Z18. Het ding was te configureren als tweezitter, als vierzitter en je kon er zelfs een pickup van maken. Bovendien was de auto geschikt om mee door een flinke plas water te rijden. De bodemspeling was groot en de meeste interieurdelen zo goed als waterdicht. Ook was de auto erg licht dankzij de kunststof koets en het lichte frame.

Qua vormgeving zul je designfoefjes van enkele moderne en minder moderne BMW’s ontdekken in het lijnenspel van de Z18. We zien bijvoorbeeld een mopje X5, maar ook de Z3 is te herkennen in deze offroader. Meest bijzonder zijn nog de spatborden, die helemaal dicht zijn gemaakt en uit één stuk bestaan. Om te voorkomen dat de wielkasten binnen mum van tijd vol smurrie zouden zitten kregen de wielen aparte spatbordjes die doen denken aan de exemplaren op een motorfiets. Ook interessant: de tijgerpoot-afdrukken in het bandenprofiel.

Tot een productiemodel zou het uiteraard nooit komen, daar was de Z18 ook helemaal niet voor bedoeld. Wel zou de auto, die pas vijf jaar na de bouw aan het publiek werd voorgesteld, een opmaatje vormen naar onder meer de X5.