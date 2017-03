Jon Olsson gaat nu echt racen

En dus echt leven. Onze favoriete skiër heeft namelijk genoeg van de daily grind en gaat zijn dromen najagen.

Jon Olsson, je kent ‘m misschien wel van de camouflage-wraps. Eerst wikkelde hij daar doorgaans Lamborghini’s in, maar nu hij wat ouder wordt, is hij overgestapt op een Rolls-Royce. De Zweed lijkt de meeste van zijn dagen rondtuffend op een jetski in de wateren van Marbella of Monaco te spenderen, maar is ook regelmatig op andere toffe plaatsen van de wereld te vinden.

Door sponsor Red Bull wordt hij vaak uitgedaagd om gekke dingen te doen. Daarnaast fabriceert Jon allerlei soorten rugzakken. Handig om bijvoorbeeld je camera-gear in te stoppen zodat je ten alle tijden kan vloggen als er iets interessants gebeurt in je leven.

Maar op een gegeven moment ben je natuurlijk klaar met de noeste arbeid en wil je ook een beetje gaan genieten van het leven. Hoog tijd dus voor een passion project. Afgelopen week leerden we wat het passie projectje van Jon wordt. Hij reed namelijk een paar rondjes met een Le Mans Prototype op Circuito Guadix, een baantje in de buurt van Granada.

Totaal geen angst had ‘ie, onze Jon! Nou ja, op een gegeven moment werden de snelle bochten stiekem toch wel een beetje ‘uitdagend’. Een dag later is de bossman van het raceteam langsgekomen voor de nabespreking en de seinen staan op groen. Kijk dus niet raar op als Sjonnie over een maandje of drie à vier aan de start van een race verschijnt. Inclusief een rugzak met camera-gear.

Bedankt Ron voor de tip!