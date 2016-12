Twintigers crashen supercars in tunnel

More money than brains.

We hebben er weer eentje! Niet alleen in Londen toeren rijke jongelui in dikke bakken. Ook in het Canadese Vancouver kunnen ze er wat van. Dudes in een Lamborghini HurĂ¡can en een Ferrari 458 Italia reden in de Massey Tunnel nabij de miljoenenstad. Het ritje eindigde in gedeukt plaatwerk en gedeukte ego’s. De HurĂ¡can boorde zich namelijk in het achterwerk van de 458.

Niemand raakte bij het ongeluk gewond. De bestuurders van de supercars bleken jonge twintigers. De blauwe 458 had zelfs een ‘Novice’ sticker op de achterkant. Dit betekent dat de bestuurder nog maar kort in het bezit is van zijn rijbewijs.

Volgens de politie waren de twee niet aan het racen en was een hoge snelheid geen factor bij het ongeluk. Het feit dat we hier te maken met een vermoedelijke kop-staartbotsing maakt het voorval misschien nog wel lulliger. (Via CTV News)