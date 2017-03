Jongeren sterven door uitlaatgassen getunede Fiesta ST

De performance van je auto verbeteren kan je letterlijk je leven kosten zonder dat je ermee rijdt. Dat blijkt uit het onderzoek dat de politie uitvoerde naar de dood van twee jongeren.

Vorig jaar december werd een Ford Fiesta ST (rijtest) langs de kant van de weg gevonden in Chelmsford (Engeland), met daarin de levenloze lichamen van Tom Putt (20) en Nikki Willis (23). De twee hadden samen in de auto gezeten op 5 december afgelopen jaar, waarbij buren de motor hoorden draaien om 4:30 in de ochtend. Om 10:30 werd alarm geslagen, maar toen was het laat. De jongeren waren overleden en de politie stelde een onderzoek in.

De Ford Fiesta ST was niet meer helemaal standaard, want Tom was een enthousiaste sleutelaar. Tuning is populair op de Fiesta ST, zeker in het Verenigd Koninkrijk. De uitkomst van het sleutelwerk van Tom was echter even fataal als bizar: door een gat in het uitlaatsysteem en het verwijderen van de katalysator kwamen er enorme hoeveelheden ongefilterde uitlaatgassen vrij onder de motorkap. Doordat Tom zijn auto ook had voorzien van extra koelsleuven in de motorkap, verlieten deze gassen de motorruimte bovenlangs, waarna ze door de aanzuigopeningen voor de ventilatie (die onder de ruitenwissers zit) weer naar binnen werden gezogen en in de auto terecht kwamen. Daar werden de jongeren vergiftigd door koolmonoxide, uit de onderzoeken bleek dat de waarden in de auto ongeveer 1000 keer hoger zijn geweest dan wat veilig is voor een mens.

Extra bizar feit is dat Tom volgens de politie van Essex niet een onervaren prutser was, hij was al ruim een jaar in de leer bij Ford als technicus.

Met dank aan Vincent voor de tip, foto via Instagram Tom Putt.