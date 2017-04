Jos Verstappen gewond én opgepakt na ruzie in strandtent

De eerste die 'het houdt nooit op, niet vanzelf' als commentaar geeft is af.

Helaas moeten we weer in de digitale pen kruipen omdat Jos Verstappen met geweld in aanraking is gekomen. Een en ander is nog onduidelijk, maar bevestigd is ondertussen wel dat Jos Verstappen bij strandtent Koers Zuid in Roermond (daar hebben ze kennelijk strand) ruzie heeft gekregen. Die ruzie was kennelijk zo verhit dat er klappen zijn uitgedeeld, waardoor Verstappen Senior verwondingen aan zijn gezicht heeft opgelopen. Een blauw oog en een snee in zijn gezicht om precies te zijn, bovenstaande fotomanipulatie geeft u een idee. De politie kwam ter plaatse om de vechtpartij te stoppen en maande iedereen de tent te verlaten. Precies één iemand weigerde dit en deze persoon is meegenomen naar het bureau. Drie keer raden wie dat was.

Vorig jaar was er nog een dingetje tussen Jos en zijn vader Frans Verstappen. Ook daar schenen de handjes niet thuis gehouden te zijn, al werd een aanklacht door opa Verstappen later ingetrokken en besloot men de zaak voorwaardelijk te seponeren. Voorwaarde was dat Jos twee jaar lang niet over de schreef zou gaan en vraag is nu of hij dat nu wél gegaan is. We houden het voor u op de hoogte.

