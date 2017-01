Jos Verstappen: Max wordt gesloopt in de sportschool

Lekker chillen in de simulator is er niet bij voor Max.

In een ludiek reclamefilmpje van Red Bull Racing gaf de energiedrankjesfabrikant de kijker de indruk dat Max Verstappen en Daniel Ricciardo zich kapot vervelen in aanloop naar de eerste Grand Prix. De realiteit is natuurlijk anders. Dat maakte papa Jos Verstappen gisteravond nog even extra duidelijk in Peptalk op Ziggo Sport.

Volgens de vader van Max wordt de 19-jarige afgepeigerd in de sportschool. Tussen de laatste Grand Prix van 2016 en de eerste Grand Prix van 2017 zit een periode van grofweg vier maanden. F1-rijders worden in deze tussenliggende periode hard aangepakt in de sportschool om fysiek sterk te blijven. Bijna vier maanden geen druk voelen om te presteren tijdens een race heeft nu eenmaal invloed. Door strenge programma’s te volgen blijven de rijders ook mentaal scherp. Jos Verstappen zei in het televisieprogramma dat zijn zoon ’s avonds total loss op de bank ligt.

Max gaat naar de sportschool in zijn woonplaats Monaco en krijgt persoonlijke begeleiding. De eerste Grand Prix van dit jaar zal op 26 maart worden verreden in Australiƫ. Een prognose voor het aankomende seizoen lees je HIER.

Fotocredit: Max Verstappen op Twitter