Jullie betalen graag € 4.500 extra voor autonome techniek

Misschien wist je het zelf niet eens, maar het is wel echt zo!

Een onderzoek (link) naar (nieuwe vormen van) mobiliteit wees uit dat de gemiddelde consument zo 3.500 USD extra betaalt voor technieken die het mogelijk maken om z’n auto semi-automatisch in de rondte te laten karren. Rekenen we dat bedrag om naar euro’s, dan klopt de titel van dit bericht niet. Watskeburt?

Die titel heeft betrekking op volledig autonome auto’s. De gemiddelde consument zou rustig 4.900 USD extra betalen voor een auto die helemaal zelfstandig van A naar B rijdt. Daarbij moeten de onderzoekers wel opmerken dat veel respondenten meer dan 10 mille over zouden hebben voor een volledig zelfrijdende auto, terwijl een hoop anderen juist weer geen dollar voor deze techniek en liever zelf rijden. We gokken dat jullie bij die tweede groep horen.

Voor wie zich (net als wij) afvraagt wat het nut is van dit onderzoek: zelfrijdende auto’s komen er hard aan en dus is het voor fabrikanten uiterst belangrijk om in kaart te brengen wat voor ideeën de consument bij deze technieken heeft. Vandaar.