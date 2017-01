Justin Bieber en Floyd Mayweather laten auto’s veilen

Voor Justin liep de veiling succesvol af. Floyd daarentegen bleef zitten met zijn witte.

Onlangs veilden een aantal grote spelers in de veilingsgame weer de nodige auto’s in Scottsdale, Arizona. In totaal werd er voor ruim 260 miljoen aan auto’s afgetikt, wat negen miljoen meer is dan vorig jaar. Op de keper beschouwd zijn er toch wel wat aanwijzingen dat de klassieker-bomen niet meer tot in de hemel rijken.

Hoewel er dit jaar 35 auto’s op één miljoen Dollar of meer werden afgeslagen en dat er vorig jaar nog 32 waren, daalde de gemiddelde prijs per auto van 115.729 Dollar naar 89.601 Dollar. Zien we hier al voorzichtige tekenen van een barstende bubbel nu traditionele beleggingsinstrumenten weer aantrekkelijker beginnen te worden?

Niet als je het de veilinghuizen vraagt uiteraard, zij zijn vooral blij dat het koperspubliek naar eigen zeggen steeds jonger wordt. Misschien had dat ook te maken met het feit dat er enkele bolides van beroemdheden aangeboden werden. Zo werden onder ander de blauwe Ferrari 458 van Justin Bieber en de witte Bugatti Veyron van Floyd ‘Money’ Mayweather aangeboden. Helemaal spierwit is de Veyron Grand Sport overigens niet, zowel het uiterlijk als innerlijk heeft enkele rode details.

Het guitige duo beleefde wisselend succes in Arizona. De 458 die Justin ooit aan het huilen bracht toen hij er een paparazzo mee aanreed, werd verkocht voor een gezonde 434.000 Dollar. Let wel, dit is inclusief een zwikje popnagels die de jongens van West Coast Customs in het paard hebben gezet.

De Veyron van Floyd faalde echter schromelijk door niet de reserve van 2,3 miljoen Dollar te halen. Daarmee behoorde de Bug tot de zeventien procent van de auto’s die niet verkocht werd. Eigenlijk net als toen ‘ie nieuw was dus. Waarom Floyd de Bugatti überhaupt wilde verkopen weten we niet, maar voorlopig blijft de arme ziel dus zitten met vier Veyron’s in zijn garage. Voor zover wij weten, tenminste.