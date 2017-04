Kablam: de gefacelifte Mercedes S-klasse!

De ene hete primeur na de andere, maar dit is toch wel het nieuws van de dag.

Terwijl je nog moest bekomen van de Compact A Sedan slaat MB ons doodleuk om de oren met de kakelverse S-klasse. Zoals gebruikelijk is ook deze editie van de über-Benz volgepropt met de modernste technieken, die binnen enkele jaren/generaties zullen doorsijpelen naar de minder dure modellen (al dan niet van de concurrentie).

De S komt met diverse nieuwe motoren. Zo heeft Mercedes enkele zes-in-lijn motoren ontwikkeld, waarvan zowel diesel- als benzineversies bij de dealer komen te staan. Daarnaast komen er een nieuwe biturbo V8 en een PHEV. We hadden het al over nieuwe technieken, we nemen de belangrijkste met je door. Het autonome spul is verder op punt gezet, zodat de S nu zelfstandig kan remmen voor bochten en dergelijke.

Zoals we van de Duitse drie gewend zijn is verlichting een dingetje. De S krijgt Ultra Range High Beam LED-verlichting die nacht in dag verandert. Road Surface Scan speurt naar hobbels in de weg en Energizing comfort control linkt diverse comfortverhogende zaken aan elkaar al naar gelang stemming van de inzittenden.

Denk daarbij aan climate control, interieurverlichting (64 verschillende kleuren), de stand van de massagestoelen, parfum in het interieur (je kunt dus gerust bij de Mexicaan gaan eten en met gezelschap naar huis rijden) en andere zaken. De auto laat je kiezen uit zes programma’s, te weten Freshness, Warmth, Vitality, Joy, Comfort en Training.

Het interieur krijgt een tweetal schermen met een diameter van 12,3 inch. Bovendien kunnen deze schermen worden ingesteld om samen te werken, waardoor je één breed scherm krijgt met daarop alle relevante info.

Door naar de motoren. De S560 4Matic krijgt een biturbo V8 met 469 pk en 700 Nm. Deze nieuwe krachtbron doet 8,5 l/100 km op de NEDC-cyclus bij een uitstoot van 195 g/km. De vernieuwde S63 AMG krijgt evenveel pk’s als de E63S AMG (rijtest), te wten 612 stuks bij een koppel van 900 Nm. Dieselen kan met de S350d met 286 pk en 600 Nm of met de S400d 4Matic, met 340 pk en 700 Nm. Beide types maken gebruik van een nieuwe zes-in-lijn.

UPDATE: meer info en pics van de vernieuwde S63 en S65 check je HIER

