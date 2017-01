Kakelverse Lexus LS: nu al de mooiste in zijn klasse?

Lexus schudt het topsegement even flink op door met een zeer fraaie coupéachtige LS te komen.

Terwijl de eerste generaties van de Lexus LS nog overduidelijk Japanse variaties op de S-Klasse (W126 en W140), met het vorige model (rijtest) uit 2006 durfde Lexus haar toplimousine eindelijk een eigen gezicht te geven. Een behoudend eigen gezicht weliswaar en dus is het na 11(!) jaar tijd voor een eigenzinnige nieuwe LS.

Niet langer is de LS een traditionele sedan, maar schurkt de auto met zijn lage, glooiende daklijn aan tegen het segment van de vier-/vijfdeurscoupés. Die gestrektheid geeft de LS niet alleen is sportiefs, maar laat de auto ook erg lang lijken. Dat is ‘ie dan ook, met 5,24 meter is hij vrijwel exact even lang als een S-Klasse in Lang-uitvoering of een BMW 7-Serie met lange wielbasis. Of er ook een LS komt met een kortere wielbasis? Lexus laat er nog niets over los, maar persoonlijk vermoed ik dat ze de auto gewoon standaard in lange versie leveren. Net dat beetje extra dat Lexus haar klanten graag standaard voorschotelt.

Zoals het een Lexus uit de topklasse betaamt heerst er aan boord een serene rust, de nieuwe LS is nog stiller dan zijn voorgangers. Dat de volledig nieuwe 3.5 V6 met 421 pk vermogen in overvloed heeft en dus doorgaans in alle rust zijn werk kan doen, draagt daar zeker aan bij, evenals een automaat met liefst tien verzetten. Wie écht wil, kan overigens ook wat rust inleveren en de auto in 4,5 seconden naar de honderd trappen. Subtiel is anders, maar het kan!

Verder krijgt de LS-koper, naast alle denkbare luxe die je mag verwachten in een auto in dit segment, 28-voudig verstelbare stoelen, met verwarming, ventilatie en massagefuntie. Ook achterin kun je van dergelijke luxe genieten, zeker als je de optie Ottoman-stoel aanvinkt. Keizerlijk genieten op de achterbank van je Japanse limousine!