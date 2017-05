Kaplow! Auto’s vaker total loss dankzij veiligheidsfeatures

Het klinkt in eerste instantie wellicht tegenstrijdig, maar dat is het eigenlijk niet.

Sterker nog: het is eigenlijk nieuws in dezelfde categorie als het ‘baanbrekende onderzoek‘ over vieze leasebakken van afgelopen week.

Moderne veiligheidstechnologie kan namelijk ongelukken voorkomen of je behoeden van ernstig letsel als het toch fout gaat, maar kost ook een bom duiten om te fixen als het stuk is. Volgens Bob Tschippert, medewerker van het bedrijf Risk Theory, zorgt dit ervoor dat de hoeveelheid auto’s die total-loss worden verklaard stijgt.

Het vervangen van een airbag nadat die ontploft is kost al gauw duizend Ekkermannen. Bij meerdere airbags praat je dus vrij snel over een bedrag van enkele duizenden Euro’s. Daarbij komen met name bij een frontale botsing tegenwoordig nog reparatiekosten voor allerlei sensoren van de moderne veiligheidssystemen in de neus.

Naarmate meer auto’s met dit soort technologie ouder en dus minder waard worden, zal bij gelijkblijvende prijzen voor vervangende onderdelen er een extra reden bijkomen om auto’s economisch total loss te verklaren. Voor verzekeringsmijen is dat ongetwijfeld een goed excuus om de premies nog een stukje op te voeren (via Automotive News).