Kennen jullie deze 13 vlotte Toyota’s nog?

En dat is eeuwig zonde, want er zitten pareltjes tussen! Bovenstaande Toyota's kennen we nog wel. Maar welke zijn we dan vergeten?

Niet eens zo lang geleden passeerden 12 rappe Peugeots de revue. Nu gaan we even iets verder over de grens kijken. Een ander merk dat grossiert in uitstekende huis,- tuin,- en keukenauto’s is Toyota. Hun focus ligt nu eenmaal op de auto’s die daadwerkelijk verkopen. Dat doen ze heel verdienstelijk want het merk heeft de reputatie auto’s te bouwen die zeer betrouwbaar zijn dan wel onverwoestbaar.

Nu laten leuk en degelijk zich niet altijd goed combineren. Want een Toyota moet bovenal praktisch, betrouwbaar en deugdelijk transport zijn. Dat wil niet zeggen dat ze af en toe gek hebben gedaan en een apart model of bijzondere uitvoering van een bestaand model hebben gemaakt. Opdat wij niet vergeten presenteren wij 14 Toyota’s die jullie per ongeluk al vergeten zijn.

Yaris T-Sport Turbo (XP10)

De eerste Japanse auto sinds de Nissan Micra, die Auto van het Jaar werd. Ondanks dat de Yaris een enorm spannende auto was voor Toyota, was de Yaris ook een beetje een brave auto. Dat de basis best goed bleek te zijn, uitte zich met de T-Sport uitvoering. Een keiharde GTI is het niet, maar een watervlugge hatchback met kwikzilverige handling was het wel. De 1.5 motor leverde iets meer dan 100 pk, maar maakte met graagte een hoop toeren. De perfecte auto voor erbij: veel fun, weinig kosten. Voor wie 105 pk niet voldoende was kon, kwam er een Turbo uitvoering. Dan had je 150 trappelende paardjes, andere velgen en afwijkende bodykit. Cool. De onderdelen kon je ook achteraf bestellen. Niet alleen voor de eerste generatie Yaris, maar ook voor de opvolger.

Corolla T-Sport Compressor (E120)

De Corolla T-Sport was een beetje een tegenvaller. Het was eigenlijk een gewone Corolla met een heel bijzondere motor. Beetje een mismatch. Dat vond Toyota Team Europe ook en begon met de ontwikkeling van een compressorkit. Ook de wegligging en het uiterlijk werden aangepakt. Helemaal perfect was de Corolla T-Sport niet, maar het totaalpakket klopt een heel stuk beter. De 1.8 motor leverde nu 225 pk (later 218 pk) en met name het gebrek aan koppel werd aangepakt: 230 Nm is nét even wat lekkerder. De Compressor was helaas vrij prijzig (duurder dan een Focus ST, Golf GTI of Astra OPC) waardoor je ze nu moet zoeken met een lampje.

Auris GT180 2.2 D-CAT (E150)

In principe was dit de opvolger van de T-Sport. Maar als je naar de specificaties kijkt is de Auris kansloos. 0-100 in 8,1 seconden en een top van 210 km/u zijn prima waarden, maar niet heel bijzonder. Laat je niet misleiden, de Auris GT180 is de koning van de tussensprint. In de ‘echte wereld’ rijdt je een Corolla T-Sport helemaal zoek. Vanuit elk van de zes versnellingen trekt de dikke 2.2 diesel er als een malle aan met 400 Nm! Dat is nog steeds enorm veel voor een C-segment hatchback. Nog een voordeel was dat de Auris in GT180 trim een herziene, onafhankelijke achterwielophanging meekreeg, waardoor de wegligging op een hoger plan stond dan de Corolla. De GT180 is een enorm fijne en onderschatte auto.

Toyota Carina GTi (T190)

Kennen jullie de Toyota Carina nog? Dit was écht grijs vervoer. De Carina was niet slecht of lelijk. Nee, de Carina was saai. Maar dat komt goed uit voor de GTI uitvoering. Deze had een 2.0 liter motor met maar liefst 175 pk, zonder turbo! Met die paarden was het mogelijk om met 225 km/u over de Autobahn te stuiven. Daarmee kon je prima meekomen met de toen dikke Duitsers en andere vergeten sport sedans uit de jaren 90. Maar het leukste is nog wel dat die prestaties in combinatie zijn met het eenvoudige uiterlijk. Tweety zonneschermen op de achterste zijruiten monteren. Avonturenpark Hellendoorn, Ponypark Slagharen en Bobbejaanland stickers op de achterklep. En een tennisbal op de trekhaak. En dan die BMW’s in het stof laten bijten.

Sera (EXY10)

Kennen we de Paseo nog? Een klein funky coupeetje dat niets onder deed voor een Opel Tigra? Die auto had een verre neef, en dat is deze Sera. Technisch gezien was het niet een heel bijzondere auto. Het meest in het oog springende detail zijn natuurlijk die deuren! Net als de Saleen S7 en McLaren F1 scharnierden ze op de A-stijl naar boven. Qua snelheid moest de Sera wel zijn meerdere erkennen in die supercars. Standaard hadden ze 110 pk, maar meerdere exemplaren hebben het turboblok uit de Starlet Glanza er in liggen.

Starlet Glanza V

Deze dus. De Glanza V is officieel nooit in Nederland nooit geleverd. De Glanza V is een serieus rap wagentje. Zo’n 135 pk op 900 kg wil prima vooruit. Nu blijkt dat het motortje met gemak 175-200 paarden kan leveren zonder al te grote problemen. Dus af en toe zie je er eentje voorbij zoeven. En telkens verbazen Glanza V’s met de norme stappen die ze kunnen zetten. Zit hem ook een beetje in de korte vijfbak. @MauritsH heeft meerdere posters van deze Starlet boven zijn bed hangen.

Celica GT (ZZT-231)

Nog zo’n zwaar ondergewaardeerde coupé. De Celica-lijn is een langlopende range van diverse coupé’s en zelfs cabriolets. De laatste generatie was een bijzonder prettige en scherp sturende compacte coupé met een hemelse handbak. In Nederland hadden we de T-Sport. Wederom dezelfde hoogtoerige 1.8 uit de Corolla, maar nu met een veel capabeler onderstel. De Britse GT uitvoering was nog het gaafst. Dan kreeg je een 30 mm (!) verlaagd onderstel, blauw lederen bekleding en een bodykit met flinke spoiler. Zie het als een voorwielaangedreven GT86 met spectaculairdere motor.

Sprinter Trueno BZ-R (AE111)

We kennen allemaal de AE86 en dat is terecht. Maar er is ook een opvolger geweest. Ook hier kwam deze in twee smaakjes: Sprinter Trueno en Corolla Levin BZ-R. Het karakter van deze kleine coupeetjes is totaal anders. Je kunt het het best omschrijven als een kleine Integra Type-R. Het meest bijzondere is nog wel de motor. Een kleine viercilinder met 5 kleppen per cilinder, de zogenaamde ‘Black Top’ motor. Het maximum vermogen ligt op 165 pk. Dat lijkt niet zo veel, maar voor een 1.8 zonder turbo is het redelijk wat. Het gewicht is met 1.065 Kg aangenaam laag. Weetje waar je niets aan hebt: deze Blacktop motor werd ook in de Zuid-Afrikaanse Corolla RSI geleverd.

Corolla Levin GT-Apex 2-door (AE86)

De coupe versie en de Sprinter Trueno zijn bekende varianten. Maar er was ook nog een tweedeurs versie. Deze had als groot voordeel dat de stijfheid beter voor elkaar was. Verder zijn de specificaties identiek. Qua looks weet ‘ie zijn 3-deurs evenknie niet te benaderen, maar origineel is ‘ie zeker. Enige nadeeltje is dat deze generatie enorm de neiging had om te roesten. Deze auto heeft in Japan al een legendarische status en het lijkt er op dat de rest van de wereld het ook in begint te zien. En terecht.

Sports 800 (UP15)

De Mazda Cosmo kennen we. De Toyota 2000GT ook. De kenner herkent een Datsun 240Z of Prince Skyline en een enkele Honda S800. Maar er waren meer kleine sportwagentjes. De Toyota Sports 800 uit 1966 was een soort evenknie van de S800. De motor was een tweepitter met, u raadt het al: 800 cc. Net als de GT86 in een boxerconfiguratie. Dankzij het lage gewicht kon de Sports 800 iets meer dan 160 km/u halen, wat in de jaren 60 echt snel was. Zeker als je bedenkt dat de auto maar 45 pk heeft. Nu maar hopen dat deze spirituele opvolger er gaat komen.

Toyota Camry Solara Sport Convertible (XV30)

Nee, dit heeft niets met de gelijknamige Talbot te maken. De Camry Solara was een tijdje de ‘spannende’ versie van de Amerikaanse Toyota Camry. De Camry is nog altijd een ongekend popualaire auto in de VS, dus wat extra modelletjes zijn zeer welkom. De Solara Sport Convertible was de ultieme cruiser volgens Toyota. De motor is een 3.3 liter V6 met 225 pk, gekoppeld aan een automaat (zelfde aandrijflijn als de Mitsuoaka Orichi, I kid you not). Echt snel of sportief is de Solara niet (alhoewel), maar dan mis je het punt. Dakje naar beneden, automaat in D, Hed Kandi in de MP3 speler en non stop de west coast van San-Fran naar LA zoeven. Een Japanse Mustang zo u wilt.

Toyota MR-2 GT (W20)

Er zijn in totaal drie generaties MR2 geweest. De tweede generatie is de snelste, mooiste en duurste. Er werd Toyota verweten dat de MR2 teveel op een Ferrari zou lijken. Dat is hetzelfde als zeggen dat je vriendin teveel op Jessica Alba lijkt. Moet geen probleem zijn. In Europa was de snelste uitvoering 160 pk sterk, terwijl in Japan er ook turbo varianten waren. De MR-2 GT had een 3S-GTE motor, goed voor maar liefst 220 pk. Deze generatie MR2 staat erom bekend op de grens wat listig te kunnen zijn, zeker de vroege exemplaren. Verder niets dan lof. Vergeet niet dat deze auto alles beter deed dan een Porsche Boxster (986) uit dezelfde tijd…

Toyota Aurion Sportivo ZR6 (XV50)

Ford hanteert tegenwoordig het ‘One Brand – One World – One Model’ principe. Dus de Fiesta, Focus en Mondeo zijn wereldwijd hetzelfde. Toyota doet het precies andersom. Daar passen ze de auto’s aan op de behoeftes van de markt. Welke strategie beter is, doet er niet toe. Waar het om gaat is dat er speciaal voo Australië ook dikke sportsedans werden gemaakt., waaronder de Aurion Sportivo ZR6. Dit is een soort Audi S4 tegenhanger qua prijs en luxe maar je hebt A6 ruimte, tegen een A3 (met opties) prijs. Nice. De V6 uit de Evora is goed voor 275 pk, maar je kan bij de dealer gewoon een compressorkit bestellen. Dan krijg je 370 pk. Ook prettig is de rode ‘Cherry’ lak met uitbundige bodykit en dikke pijpen.

BONUS: Toyota Previa

Deze zit erin omdat @Dizono en ondergetekende dat wilden. Zie de Previa als een soort zevenzits Lotus Evora. Dat is immers ook een bruikbare auto met Toyota middenmotor en achterwielaandrijving. “Ja, maar de meeste Evora’s hebben een mechanische compressor!” Dat klopt, maar dat kon bij de Previa ook vanaf 1994. Dan had je instant koppel en maar liefst 160 paarden op de achterwielen. In de VS was 4WD zelfs leverbaar. Pomp die motor wat op en je hebt een Group B MPV! Nog altijd de best rijdende mensenvervoerder. Wie zei ook alweer dat Japanse auto’s saai waren?

Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat we onbedoeld toch een model hebben overgeslagen of zijn vergeten. Modellen als de Supra, Celica GT-FOUR, GT86 en 2000GT zijn we niet vergeten. Dat zijn algemeen bekende top Toyota’s. De origineelste aanbevelinguit de comments sectie wordt toegevoegd aan de lijst!