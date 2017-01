Kenners zien wie deze Corvette tekende

Gamers die heel veel Need for Speed hebben gespeeld zien het waarschijnlijk ook...

Jawel, het was ItalDesign dat zich met de koets van deze ‘Vette bemoeide! Giorgetto en Fabrizio Giugiaro kwamen in 2003 op de proppen met deze Chevrolet Corvette Moray Concept. Onderhuids is het inderdaad gewoon een Corvette met 400 pk uit een fikse V8, de vormgeving is echter Italiaanser dan Italiaans.

De Moray werd gepresenteerd als een hommage aan 50 jaar Corvette en heeft een koets die je op z’n minst opvallend mag noemen. Vleugeldeuren zijn natuurlijk al gaaf, maar op deze conceptcar werd dat gecombineerd met een (grotendeels) glazen koepel. Verder vallen de voor die tijd moderne lichtunits aan de voorzijde op. Wat ons betreft passen de velgen dan weer iets minder goed bij het geheel. Smaken verschillen nu eenmaal.

Nog een futuristische touch: de camera’s in plaats van zijspiegels! Nu zien we dat op zo’n beetje elke concept car, maar destijds was het vrij bijzonder. De achterzijde bleef dankzij de ronde koplampen behoorlijk herkenbaar en het interieur… Kijk zelf maar.