Klant neemt peperdure Lambo Centenario in ontvangst

Even aftikken..

Vorig jaar stond de supercar in Genève en de eerste klant heeft de sleutels van het bijzondere monster na bijna een jaar wachten in handen gekregen. De rode Centenario had, hoe kan het ook anders, een zandbak als eindbestemming. De Verenigde Arabische Emiraten om precies te zijn. In totaal zullen 40 Centenario’s worden gebouwd. Twintig als coupé, twintig als Roadster.

De Centenario heeft de bekende V12 van de Aventador onder de kap. Het vermogen werd opgepoetst naar 770 pk. Het 1.520 kilo wegende apparaat was al uitverkocht op het moment dat Lamborghini de auto onthulde. Waar een Aventador tegen een half miljoen inclusief belastingen kost, mocht men voor de Centenario 1,75 miljoen euro ex belastingen ophoesten. De plaatje zijn afkomstig van een slideshow-filmpje op YouTube. Naast deze rode, zien we op de achtergrond ook nog een gele Centenario staan.

De Italianen kwamen met de Centenario ter ere van Ferruccio Lamborghini. De beste man zou in 2016 zijn honderdste verjaardag hebben gevierd als hij nog in leven zou zijn. Het bijzondere model is in alle ogen over de top. Ideaal dus voor de Emiraten, waar men de schouders ophaalt bij het zien van een ‘gewone’ Ferrari of Lamborghini.