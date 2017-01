Klassieker: Volkswagen Corrado

Stijlvol, sportief en leuk. Volkswagen. Wie anders?

Sommige dingen lijken niet samen te gaan. Tosti’s en chocoladesaus. Tact en Donald Trump. Hetzelfde geld voor de term ‘leuk’ en het merk ‘Volkswagen’. Een Volkswagen is per definitie niet leuk. Het is huiswerk op wielen. Verstandig, handig, praktisch en later heb je er nog wat aan. Maar leuk? Nee, dat is een Volkswagen niet snel.

Dat komt natuurlijk ook een beetje door de historie. Het fundament van de VW Kever (VW’s eerste grote wapenfeit) is hoogst discutabel. Een door Hitler gevraagd autotype. Ontworpen door een Joodse ontwerper, aangepast door Ferdinand Porsche. Lange tijd was de Kever de ruggengraat van het merk en het concern Volkswagen AG. De Golf en met name de Golf GTI veranderde dat aanzien enigszins. Maar het bleef een Volkswagen. Prima, comfortabel, degelijk, tijdloos en saai.

Scirocco (Typ 53)

Om te zorgen dat men blij ging worden van Volkswagens besloot de directie een leuke variant te bouwen op basis van de Golf I. Wederom werd de hulp van Giorgetto Giugiaro ingeroepen om een strakke coupé te tekenen. Dat lukte zowaar. De Scirocco (vernoemd naar een wind) was meteen een hit. Technisch was het een Golf Plus. Niet als in een hoge Golf, maar vooral als een Golf met een beetje meer. Van 1974 tot 1981 zijn er meer dan een half miljoen gebouwd.

Scirocco (Typ 53B)

De tweede generatie Scirocco was al een stukje serieuzer en wat verwijderd ten opzichte van een Golf. Het was eigenlijk meer een zeer ingrijpende facelift dan daadwerkelijk een apart model. Het koetswerk en het interieur weken enorm af, maar de basis was nog altijd hetzelfde. Net als de eerste generatie was de techniek van deze bouwvakkers-Porsche allemaal van de Golf. Van 1981 tot 1992 is de Scirocco II in productie geweest. Uiteindelijk liepen er minder dan 300.000 van de band.

De Scirocco was een aardige aanbieding en deed het qua verkopen redelijk goed. Het enige nadeel is dat de auto nooit echt het Golf-met-een-strakke-bips imago kon ontlopen. De sportieve looks werden niet geheel waargemaakt. Zo waren alle motoren van de Scirocco ook leverbaar in de Golf.

Volkswagen barstte van de ambitie. Audi was met de quattro eindelijk zijn identiteit aan het vinden. Een vijfcilinder turbo met permanente vierwielaandrijving was voldoende om een compleet merk op te bouwen. Volkswagen wilde zoiets ook bewerkstelligen, maar dan op kleinere schaal. Gewoon om te bewijzen dat een fabrikant van huis-, tuin- en keukenauto’s ook tot iets bijzonders in staat kan zijn. Het moest leuker, bijzonderder en hoogwaardiger. Kijk even naar onderstaande afbeelding. Als je wakker kan blijven, pak dan even de technische specificaties erbij.

Volkswagen begon met de ontwikkeling van de auto. Herbert Schäfer was verantwoordelijk voor het design van de auto (en vele andere Volkswagens in de jaren 80). De Scirocco II was al in productie en werd redelijk goed ontvangen. Het was een prima coupé, maar echt bijzonder: neuh. In principe was VW bezig met de ontwikkeling van de derde generatie Scirocco. Al snel in het productiestadium wordt besloten de derde generatie boven de Scirroco te positioneren én om de Scirocco II nog even in leven te houden.

Volkswagen wilde niet over één nacht ijs gaan. Daarvoor werd de hulp van Porsche ingeroepen. Het was ook de bedoeling dat Porsche meer upmarket wilde gaan en daar paste de 944-serie eigenlijk niet meer bij. Volkswagen zou die marktpositie van Porsche overnemen. Heel vreemd is dat niet. De 924 zou aanvankelijk als Audi of VW op de markt komen en ook de 914 was een vrijage tussen de twee Duitse merken.

Bij een andere auto hoort ook een andere naam. Volkswagen had als werktitel ‘Taifun’, wat Spaans is voor Typhoon, wederom een wind. Deze naam was echter al in handen van General Motors (voor de supersnelle GMC Typhoon). Terug naar de brainstormsessie op de namenafdeling voor VW. Gekozen wordt voor Corrado, afgeleid van het werkwoord ‘correr’, wat het Spaans is voor rennen of sprinten.

De productie van de Corrado werd overgedragen aan Karmann. De bouwkwaliteit van de Corrado moest meer dan uitstekend zijn. De Corrado moest zich kunnen meten met een BMW 325i of Porsche 944. De koets was compleet verzinkt en het chassis gedeeltelijk gegalvaniseerd. In combinatie met een apart waxoil proces bleef de Corrado er uitstekend uitzien, nu nog steeds. Een gaaf detail aan de Corrado was de achterspoiler. Deze ging bij 80 km/u omhoog. Het was niet enkel voor de show, op hoge snelheden zorgde de vleugel ervoor dat de achterkant minder last had van lift. Iets wat Audi schromelijk was vergeten met de eerste generatie TT…

In de basis deelt de Corrado zijn onderstel met de Golf II en Jetta. Qua motoren was de keuze beperkt. Instappen deed je met de door Oettinger ontwikkelde 1.8 16v met 139 pk. Dat was de motor uit de Golf GTI. Ondanks de motor in de neus en vierwielaandrijving was de gewichtsverdeling beter 55 voor / 45 achter (kan per motortype licht afwijken). Hierdoor had de auto een uitstekende neutrale wegligging, iets wat niet van elke voorwielaandrijver in die tijd gezegd kan worden.

Als kers op de taart kwam er ook een snelle versie van de Corrado, de G60. Ook deze had een 1.8 viercilinder, alhoewel ditmaal slechts met 2 kleppen per cilinder. Om de vullingsgraad te verbeteren was de motor voorzien van een zogenaamde G-lader. In principe is dit gewoon een type schroefcompressor. Doordat de vorm van de dwarsnede van de lader iets op de letter ‘G’ lijkt, is de naam G-lader gekozen. Het getal achter de ‘G’ geeft de grootte van de spiralen aan in millimeters. De Corrado G60 was niet de eerste auto met een G-lader, dat was de Polo GT G40 (alhoewel het patent al uit 1905 stamt). Een commercieel succes was de snelle Polo echter niet, de meeste exemplaren werden verkocht aan VW medewerkers.

In de Corrado G60 was de 1.8 nu goed voor 160 pk bij 5.600 tpm en 225 Nm bij 4.000 tpm. Die getallen geven niet het ware karakter van de motor weer. In principe pakte de G60 vanaf elk toerental keurig op om door te halen naar het rood. In zijn hoogste versnelling haalde je dan 225 km/u. Daar hoefde je je in 1989 absoluut niet voor te schamen. De 0-100 is eigenlijk waardeloos. 8,4 seconden stelt niet zo heel voor en ook toen was het niet bijzonder rap. Het nadeel was dat je bij 90 op moest schakelen naar zijn 3, waardoor je tijdens de sprint 2 keer moest schakelen. De Corrado G60 was een bovengemiddeld vlotte en prettige auto in de omgang. Dat schakelen was trouwens geen onverdeeld genoegen. De bak was hakerig en vaag. De viertraps automaat was eigenlijk fijner bij de G60. Een automaat die fijner is dan de handgeschakelde versie: hoe ver kun je je tijd vooruit zijn?

Zeker in vergelijking met de concurrentie was de Corrado G60 een apart ding. Waar de meeste coupé’s in die tijd lange en slanke ontwerpen waren, was de Corrado bonkig en hoekig. Turbo’s waren het helemaal in die tijd en VW gebruikte een supercharger. Uiteindelijk resulteerde het in een prima auto, alleen niet zo bijzonder als VW vooraf gepland had. De G-lader kende nogal wat keuren. Daarnaast was de concurrentie enorm. Terug naar de tekentafel, dus.

Aan het uiterlijk van het model hoefde niet teveel veranderd te worden. Dat was immers al goed voor elkaar. De Corrado kreeg andere mistlampen en grille. Met name op technisch gebied mocht het één en ander wel aangepast worden. Dat gebeurde ook. De instap 1.8 kwam te vervallen en werd vervangen door een tweeliter zestienklepper. Deze had evenveel vermogen, maar vooral wat meer koppel onderin. Maar het grootste nieuws was de nieuwe topuitvoering.

Het nieuwe topmodel was namelijk de Corrado VR6. Deze motor was gebouwd volgens hetzelfde principe als bijvoorbeeld de V4 motoren van de Lancia Fulvia V4 motoren. In basis principe is de VR6 gewoon een V6 motor, er is echter een belangrijk verschil. Bij een normale V6 is de blokhoek meestal 60 of 90 graden. Hierdoor heb je twee cilinderkoppen. De VR6 motor heeft een blokhoek van slechts 15 graden. Dat is voldoende om de cilinders naast elkaar te kunnen plaatsen, maar ook om gebruik te kunnen maken van dezelfde cilinderkop.

Niet alleen de motor werd vernieuwd, ook het chassis werd flink aangepast. Dat was niet zozeer vanwege de afmetingen van de motor. Omdat de VR6 zo compact was kon deze met gemak in het vooronder van de Corrado gelepeld worden. Omdat het gewicht ietsjes hoger lag en het prestatiepotentieel veel hoger, besloot Volkswagen geen halve maatregelen te nemen. De Bilstein dempers werden vervangen door Koni items. Het doel was om de Corrado zowel comfortabeler als sportiever te maken. Iets dat warempel erg goed lukte.

Er zijn twee verschillende modellen van de Corrado VR6. De Amerikaanse (en Canadese) uitvoering had een 2.8 liter VR6 met 174 pk vermogen en 235 Nm koppel. Was de G60 licht teleurstellend, de VR6 was juist een grote verrassing. Van 0-60 mijl per uur kostte slechts 6,4 seconden, waarmee de Corrado VR6 de snelste in zijn klasse was. Dat kwam niet alleen door het vermogen van de motor, maar ook de grip. De Corrado VR6 had een vorm van rudimentaire tractiecontrole (in feite een omgekeerde ABS werking) waarbij tot 35 km/u spinnende wielen werden tegengegaan. Met succes dus.

In Europa kregen we een zo mogelijk nog betere Corrado VR6. De motor was namelijk 2.9 liter groot met iets meer vermogen (190 pk bij 5.800 toeren) en iets meer koppel (245 Nm bij 4.200 toeren). De officiële fabriekscijfers waren een 0-100 tijd van 6,9 seconden en een topsnelheid van 235 km/u! Dat waren serieuze prestaties voor 1993. Om een beeld te geven van hoe de Corrado zich verhield ten opzichte van zijn tijdsgenoten vind je hieronder een klein overzicht.

Merk + Model: Motor: Max pk/Nm: 0-100 km/u: V-Max: Nieuwprijs: Audi Coupe 2.8 E quattro (B4) 2.8 V6 12v 174 pk / 250 Nm 8,2 sec. 221 km/u €43.000 BMW 325i Coupé (E36) 2.8 R6 24v 192 pk / 245 Nm 8,0 sec. 233 km/u €39.000 Chevrolet Beretta 3.1 GT 3.1 V6 12v 129 pk / 251 Nm 9,2 sec. 192 km/u €27.000 Chrysler Shelby Daytona 2.5 L4 8v Turbo 151 pk / 291 Nm 8,8 sec. 212 km/u €28.000 Honda Prelude 2.2i VTEC 4SW 2.2 L4 16v 185 pk / 212 Nm 7,3 sec. 226 km/u €35.500 Nissan 200SX (S13) 2.0 L4 16v Turbo 169 pk / 224 Nm 7,5 sec. 216 km/u €34.500 Porsche 968 3.0 L4 16v 239 pk / 305 Nm 6,5 sec. 252 km/u €75.500 Rover 220 Turbo Coupe 2.0 L4 16v Turbo 200 pk / 237 Nm 6,9 sec. 240 km/u €32.000 Toyota Celica 2.0 GT AWD Turbo 2.0 L4 16v Turbo 204 pk / 275 Nm 6,9 sec. 230 k/u €46.000 Volkswagen Corrado VR6 2.9 VR6 12v 190 pk / 245 Nm 6,9 sec. 235 km/u €35.000

Maar hoe reed een Corrado VR6 dan? Uitstekend, uiteraard. Kijk, dat de layout wellicht niet ideaal is (want voorwielaandrijving), maar de uitwerking was dat wél. Dat is iets wat je kunt bereiken met goede afstelling en dure onderdelen. Bij het starten hoorde je al dat het iets bijzonders was, een VR6 klinkt uniek. Een klein beetje zijig, maar eenmaal op toeren klinkt het magistraal: uit volle borst laat de zescilinder merken dat het wel een tandje harder kan. In tegenstelling tot veel andere VW’s van de jaren ’90 werkte het chassis mee. De dempers waren straf, maar de vering relatief soepel. Hierdoor had het chassis een enorm incasseringsvermogen, maar bleven de wielen op de grond. Het stuurwiel bood zowaar gevoel en communiceerde wat de wielen deden.

Door het lineaire karakter van de motor kon je goed aanvoelen wanneer grip omgezet werd in slip. Wat ook wel eens wordt onderschat zijn de remmen: die waren eigenlijk iets te goed (en behoorlijk prijzig). Als je wilde kon je op een B-weg behoorlijk tekeer geen. Het was geen hooligan als een BMW M3 of een racer als de Integra Type-R. Maar als je hem op 80 procent van zijn kunnen reed was het hemelse perfectie. En het prettige was, op het moment dat je de stad in reed, dan was de auto zo mak als een lammetje. De motor was dociel. Het enige nadeel was het zicht naar achteren: dat was er bijna niet.

Helaas waren de prijzen ook serieus voor 1993. Want een compleet uitgeruste Corrado VR6 koste meer dan 75 mille in guldens. Dat is mede de reden geweest waarom er zo weinig van verkocht zijn, naast het feit dat de Corrado enkel op bestelling werd gebouwd. Om toch nog wat aantallen te maken, besluit VW een nieuwe motor aan te bieden. Een 115 pk sterke tweeliter achtklepper. Het nadeel van een auto met een goed chassis is dat een ondermaatse motor direct opvalt. Waarvan akte. 0-100 in 10,6 seconden en een top van nét aan 200 km/u zijn gewoon niet voldoende voor die looks. Tel daarbij op dat je alsnog dik 50.000 gulden kwijt was voor een schraper en het is duidelijk waar het mis ging.

Aan de pers heeft het niet gelegen. Zowel de Britse, Amerikaanse als Duitse tijdschriften waren laaiend enthousiast over de auto. Het was een goed doorontwikkeld en doorwrocht stuk techniek. De auto zag er stoer uit, had de beschikking over bijzondere techniek en reed uitstekend. En toch zijn er in krap 7 jaar tijd slechts 97.521 exemplaren van de band gerold bij Karmann in Osnabrück. Zo zie je maar weer, bouwt een grote fabrikant iets aparts, koopt bijna niemand het.

En toch raden we alle grote automerken aan om het te blijven doen. Het bouwen van imagebuilders. Uitstekende auto’s waar iedereen lyrisch over is. Maar dankzij de badge ontbreekt het aan mainstream succes. Auto’s als de Peugeot RCZ-R, Toyota GT86, Alfa Romeo 4C en Nissan GT-R. Auto’s die er puur zijn voor de liefhebber die een uitstekende auto wensen en niets anders. Geen marketing. Gewoon een goed product. De Volkswagen Corrado VR6 hoort in dat rijtje thuis.