Koenigsegg is op zoek naar JOU!

Niet bang voor vieze vingers en kun je een beetje aan auto's sleutelen? Dan wacht er misschien wel een leuke uitdaging voor je in Zweden...

Koenigsegg heeft vorig jaar een uitstekend resultaat geboekt en schreef meer orders uit dan ooit te voren. Klein probleempje: ze hebben eigenlijk te kort personeel om al die auto’s te bouwen. En al die duizenden motoren voor Victor natuurlijk. Daarom zijn ze op zoek naar veertig nieuwe collega’s en dat doen ze op een bijzondere wijze.

In de functie-eisen namelijk geen gezeur over opleidingseisen. Alles is te leren, zo vinden ze bij Koenigsegg. Nee, je moet vooral gek zijn van auto’s en niet bang zijn je handen uit de mouwen te steken. Vrij vertaald: ‘Of je nu je eigen projectauto hebt gebouwd, een klassieker hebt gerestaureerd of je eigen interieur hebt geïnstalleerd, als je de juiste mix hebt van technische vaardigheden en de goede instelling, dan willen we van je horen.’

Ze zoeken mensen voor allerhande functies. Van motorbouwer tot inkoper en van polijster tot carbon-specialist. Zweeds spreken hoeft niet, zolang je maar je maar in het Engels kunt praten met je collega’s. Er zijn natuurlijk goede redenen te verzinnen om naar Zweden te emigreren, maar daar aan de slag kunnen bij een gave werkgever kan zeker op het lijstje worden bijgeschreven.

Met dank aan @rudeboy voor de tip!