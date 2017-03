Koenigsegg: vandaag besteld, morgen niet in huis

De wachtlijst bij de Zweedse autofabrikant was al niet mals en is er dit jaar niet beter op geworden.

In de zomer van 2016 maakte Koenigsegg bekend dat ze het razend druk hebben. Wie een order wilde plaatsen voor een model moest toen minimaal 2,5 jaar geduld hebben voor de levering. Daarnaast zei de autofabrikant te werken aan oplossingen om de levertijd in te korten. Niet iedereen heeft namelijk zin om dik twee jaar op zijn of haar hypercar te wachten. De concurrentie zit immers ook niet stil.

Wanneer Koenigsegg daadwerkelijk met oplossingen gaat komen is niet duidelijk, maar tot op heden zijn er nog geen verbeteringen zichtbaar. Integendeel. De wachtlijst is zelfs langer geworden. Wie nu een order plaatst moet vier á vijf jaar (!!) wachten op de levering. Jaarlijks worden er tussen de 16 en 20 Koenigseggs gebouwd. Dit jaar hoopt von Koenigsegg de 25 te halen. In de nabije toekomst willen de Zweden de productie verhogen naar 30 auto’s per jaar.

Koenigsegg heeft momenteel twee modellen in het gamma: de Agera RS en de Regera. Daarnaast zijn de Zweden druk met Spyker. Tijdens de Autosalon van Genève werd bekend dat Koenigsegg eigen motoren gaat leveren aan de Nederlandse autofabrikant. (via RoadandTrack)

Foto: Agera RS via @carfreakjim op Autojunk