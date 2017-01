Koop de ex-bijtellingsknaller van Fajah Lourens

Je buren zullen matgroen zien van jaloezie.

Je kon jezelf al Fajah’s dieet en trainingsschema aanmeten als je haar bestseller ‘Killerbody’ kocht, maar nu kan je ook haar oude auto kopen! Goed nieuws dus voor lieden die plegen de vuilnisbakken van bekende mensen te doorzoeken. Na ruim een ton gereden te hebben met Audi’s Golf MQB-topper wordt de A3 genadeloos aan de kant geschoven door ‘Faya’.

Nou is zo’n A3 in Nederland in principe natuurlijk niks speciaals. Begeef jezelf op een willekeurige snelweg in de spits en letterlijk overal om je heen zie je accountmanagers van of naar het werk zoeven in de C-segmenter. Gelukkig heeft de voormalig GTST-actrice de moeite genomen om haar A3 te differentiëren van de grauwe massa. Meest in het oog springend detail is de matgroene lak. Het gaat hier niet om een laagje plastic: volgens de verkoper is de auto overgespoten in deze kleur. Fajah houdt sowieso wel van matte auto’s.

De boswachter-achtige lak past overigens goed bij het feit dat deze A3 een heuse g-tron (rijtest) is. Dat betekent dat de auto naast de reguliere benzinetank beschikt over twee extra tanks voor griengas groengas. Niet om het gas zomaar met je mee te torsen, maar vooral omdat de 110 pk sterke 1.4 TFSI ook op dit gas kan lopen. Enkele jaren geleden maakte dit de auto goed voor veertien procent bijtelling.