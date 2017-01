Koop de C63 AMG van een Nederlandse F1-coureur

De auto is momenteel nog eigendom van een Nederlandse scheurneus die bovendien nog in de hoogste klasse van de autosport actief is. Als coureur. Maar dat heb je verder niet van ons.

Wie in de markt is voor een C63-S AMG Edition 1 en bovendien niet vies is van een mooie investering, doet er goed aan om eens een kijkje te nemen in Maastricht. Daar staat namelijk precies zo’n auto te koop en hij is ook nog van een Nederlandse F1-coureur. Schijnt best een talentje te zijn trouwens, die Nederlandse coureur die vorig jaar nog een Grand Prix in Barcelona won.

De nieuwprijs van deze Mercedes bedroeg 169.000 euro. 16.500 kilometer later is daar nog een vraagprijs à 134.750 euro van over, dus de eerste eigenaar (bekende coureur) heeft niet al teveel afschrijving voor z’n rekening hoeven nemen. Omdat de AMG nu nog van die bekende, actieve en vooral Nederlandse coureur is, zou het zomaar kunnen dat de waarde in de toekomst omhoog gaat. Misschien wel met 33.000 euro, geen mens weet het.

Gek genoeg vermeldt de dealer een vermogen van 477 pk, terwijl het toch echt een C63-S zou zijn die voor 510 stuks in de boeken staat. Verrek, dat scheelt 33 pk. Het aantal opties is te lang om in dit artikel op te nemen dus bekijk die rustig in de advertentie zelf. Hadden we al gezegd dat deze Mercedes nu nog van een Nederlandse coureur is? Hij verkocht laatst ook een Aston Martin trouwens.