Koop de Ferrari van Trump

Sinds de man president van de Unaaitme States of America is geworden, duiken er plotsklaps overal occasions op die ooit van The Donald is geweest.

Bij Donald Trump zelf hoeven we niet zo lang stil te staan, aangezien je toch al wordt doodgegooid met nieuws over de nieuwe president van Amerika. Deze automobiele invalshoek konden we echter niet laten liggen, want Ferrari. Ferrari F430 zelfs! Gewaardeerd lezer/reaguurder @viezefreddyw beschreef op een fraaie manier hoe het is om zo’n kar te bezitten, zijn verhaal check je HIER.

Deze specifieke F430 werd in 2007 door Trump zelf gekocht. De documentatie die dit onderschrijft zit er gelukkig bij. In 2011 deed Donald de auto weer van de hand, de auto had toen 3.862 km gereden. Daarop ging de Ferrari in Rosso Corsa door naar de eigenaar die hem nu van de hand doet. Kennelijk had deze tweede eigenaar een vooruitziende blik, want de Ferrari heeft nog steeds niet meer dan 10.000 km aan levenservaring. Altijd lekker voor de restwaarde!

Wie bij het lezen van dit verhaal bijkans het kwijl uit de mondhoeken veegt, moet op 1 april (geen grap) scherp zijn. Dan gaat de Ferrari onder de hamer bij AuctionsAmerica. Men houdt rekening met een opbrengst tussen 250.000 en 350.000 USD. Kleine opfrisser: de F430 knalt in 4 tellen rond naar 100 km/u dankzij de 490 pk sterke V8. De topsnelheid bedraagt 315 km/u en je kocht er destijds eentje nieuw in Nederland voor ongeveer 250.000 euro.

Eerder schreven we al over enkele occasions van The Donald, ook zijn autocollectie passeerde al eens de revue.