Koop de oude Mercedes van Marco van Basten

Als je erin rondrijdt, sta je nooit meer buitenspel!

De Mercedes S-Klasse die hierboven staat afgebeeld, werd in 2003 gekocht door Marco van Basten. De aankoop viel min of meer samen met het begin van Marco’s carrière als coach. San Marco trad namelijk in 2004 aan als de bondscoach van het Nederlands elftal. Voorheen was de voormalig topvoetballer alleen oefenmeester geweest bij de jeugd van Ajax. Dankzij zijn heldenstatus als de man die de leeuw als speler nooit in zijn hempie liet staan, werd Marco echter alsnog voldoende kwaliteiten toegedicht om het nationaal elftal naar nieuwe successen te leiden.

Maar met slechts een beetje hulp van Berry van Aerle je team naar een Europese titel schoppen dat is één ding. Een elftal hetzelfde succes te laten bereiken vanaf de dug-out bleek toch iets heel anders te zijn. Onder van Basten speelde het team wel regelmatig sprankelend. De glorieuze overwinningen tegen Frankrijk en Italië in de groepsfase van het EK 2008 staan nog scherp op het netvlies. Helaas ontrafelde sluwe vos Guus Hiddink de formule van het team en verpestte hij met zijn Russische jongens de Nederlandse droom.

Van Basten’s carrière als trainer zette nadien een dalende lijn in. Via Ajax (Pannenkoek!), Heerenveen en AZ werd Marco uiteindelijk assistent-bondscoach bij het Nederlandse team. Ook daar vielen de resultaten echter tegen, waarna Marco zijn conclusies trok en een nieuwe stap maakte naar de FIFA. Bij de club van Sepp Blatter Gianni Infantino moet de spits zorgen voor de technische aspecten van het spelletje. Zo wil hij buitenspel graag afschaffen, zodat je lekker voor de goal kan blijven hangen als aanvaller. Vroeger op de trapveldjes noemden we die spelers ‘afwachtertjes’, maar soit.

Terug naar de dikke Merc op Marktplaats. Maakte deze in zijn leven dezelfde ontwikkeling door als Marco’s trainerscarrière? In ieder geval zijn er 288.020 kilometers bijgekomen. De ‘020’ is die kilometerstand kan haast geen toeval zijn. De eerste 137.000 daarvan is de S-Klasse onderhouden door de merkdealer. Vervolgens hebben volgens de verkoper BOVAG-erkende garages zich erover ontfermd. Wel geeft de auto een SRS-storing voor de airbag. Volgens de verkoper is dat echter niet schadelijk op een of andere manier.

De door de verkoper als ‘dikke full option Mercedes S500’ heeft daadwerkelijk veel mooie opties zoals luchtvering, dubbel glas en Keyless Go. De airco heeft nog een beurt gehad in 2015. Uiteraard zit er gezien de claim dat de auto ooit van de ex-voetballer was een aankoopbewijs bij dat aantoont dat Marco de oorspronkelijke koper was. De vraagprijs bedraagt 7.499 Euro. We begrijpen dat je nu zo snel mogelijk wilt bellen voor een proefrit. Check echter nog snel even ons aankoopadvies, voordat je overhaaste beslissingen maakt.

Bedankt Manoj voor de tip!