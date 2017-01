Koop de snaarstrakke F40 van een bekende gitarist

Niet Captain Slow, maar Slowhand was de eerste eigenaar van deze supercar der supercars.

Je hebt Ferrari-liefhebbers en je hebt mensen die compleet idolaat zijn van het merk met de cavallino rampante. Gitarist Eric Clapton valt in die laatste categorie want onder andere een 250 GT SWB sierde eens zijn oprit. Daarnaast bestelde hij bij Ferrari een one-off op basis van een 458 Italia, misschien wel het mooiste speciaaltje dat Ferrari de laatste decennia heeft gemaakt. Ook de allergaafste auto ooit, deze F40 om precies te zijn, stond ooit bij hem in de garage. Vermoedelijk heeft hij de auto weggedaan omdat de V8 een lekkerdere sound ten gehore bracht dan zijn Fender Stratocaster.

De F40 behoeft geen verdere uitleg. Als ik zeg ‘2.9 V8 met…’, dan roepen jullie al ‘…twee IHI-turbo’s en 479 pk’. De wereld werd gezegend met 1311 exemplaren, al zijn er links en rechts enkele exemplaren platgereden. Wie er eentje wil aanschaffen hoeft dan ook nooit heel lang te zoeken, er staat er altijd wel ergens eentje te koop. Lang sparen kan wel nodig zijn, F40’s schurken tegenwoordig tegen het miljoen.

Dit exemplaar is daar uiteraard geen uitzondering op, sterker nog, dankzij de beroemde eigenaar gaat deze F40 zelfs iets over het miljoen: 1.072.315 euro volgens de huidige wisselkoers. Voor dat geld krijg je een in goede staat verkerende F40 met slechts 11.000 kilometer op de teller. De auto is dus met name gebruikt als life size modelauto en kan naarstig een baasje gebruiken die de potentie van deze auto wel ten volle weet te benutten.