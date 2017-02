Koop de Volkswagen Tiguan van vlogger Enzo Knol

De auto waarin de Nederlandse vlogger en Doritos-liefhebber zich tot voor kort verplaatste staat te koop. Dus stof je GoPro af en KOOP DAN!!!

Als je soms naar het nieuws luistert heb je wellicht wel eens gehoord dat er tegenwoordig mensen zijn die filmpjes maken van hun dagelijkse beslommeringen. Vervolgens zetten ze die op Youtube en vangen ze Maybach Music monnie. Ook in ons eigen land zijn er lieden die dit trucje succesvol toepassen en één van hen heet Enzo Knol, beter bekend als EnzoKnol.

De vlogger harkt met zijn video's naar verluidt een paar ton per jaar binnen en zijn filmpjes worden doorgaans enkele honderdduizenden keren bekeken. Mocht je niet een van zijn trouwe kijkers zijn, dan ken je hem wellicht van de zaak Doritos. Enzo werd in dit geval als voorbeeld aangewezen van een vlogger die in de filmpjes gesponsorde producten gebruikt. De discussie wat we met dit soort sluikreclame op de interwebz moeten doen laaide hoog op aan 's lands discussietafels op de oude media.

Hoe dan ook rolt Enzo in het geld en tot voor kort ook in deze Volkswagen Tiguan 1.4 TSI R-Line. Enzo haalde de SUV in April van vorig jaar op ter vervanging van zijn oude Volkswagen Up! en documenteerde dat uiteraard op Youtube. Helaas zie je bijna niks van de Tiguan in de video. Oude clickbait-koning is het ook, die Enzo. In de video meldt hij trouwens gewoon netjes dat hij ambassadeur is van Volkswagen’s blauwe kaart programma.

Inmiddels is het echter alweer tijd geweest voor een upgrade, want Knol rijdt nu BMW 4-Serie Gran Coupe. Mooi voor Enzo, maar ook voor jou! Het betekent namelijk dat je aan de haal kan gaan met Enzo’s oude bak.

De in deepblack uitgevoerde Tiguan staat namelijk te koop bij Pon Dealer Groep. Het 122 pk sterke TSI-tje is onder andere uitgerust met Xenon-koplampen en een Panorama-dak. Ideaal om bijvoorbeeld je Selfie-stick doorheen te steken. Enzo heeft er een gezonde 46.139 kilometer mee afgelegd. De vraagprijs bedraagt 29.850 Euro. Maar dan krijg je wel een auto waarin één van Enzo’s matties in zijn neus heeft gepeuterd. Goede deal?

Bedankt Roy voor de tip!