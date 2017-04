Koop deze Benetton-slettenbak

De auto heeft nogal wat verschillende berijders gehad, waaronder een paar zeer bekende namen.

Je zou deze Benetton B-191 kunnen kennen als de auto waarin Michael Schumacher zijn eerste F1-overwinning behaalde, al deed hij dat niet met dit betreffende chassis. Deze auto stond begin 1991 op de startgrid met de relatief onbekende Roberto Moreno als beteugelaar. Al na enkele races werd de Braziliaan door Flavio Briatore aan de kant geschoven voor rookie Michael Schumacher, die dat jaar een verpletterend debuut kende bij Jordan.

Niet alleen Schumacher zou in 1991 enkele races met dit chassis gereden hebben, ook teamgenoot en drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet stapte achter het stuur van deze fraaie F1-wagen. Daar blijft het niet bij, want de auto werd voor 1992 ge├╝pdatet naar B-191B-specificatie en mocht in handen van Martin Brundle de eerste drie race van het seizoen rijden.

Anders dan bij veel andere te koop aan geboden historische F1-wagens, is dit exemplaar nog voorzien van de originele krachtbron. De auto is vorig jaar volledig gerestaureerd en daarbij is ook de Ford-Cosworth 3.5 V8 weer helemaal op orde gezet. De auto is volledig origineel, op enkele door de FIA opgedragen aanpassingen na, die er wel voor zorgen dat je met dit ding nog mee mag doen met historische races. En zeg nu zelf, zou jij ook niet dolgraag eens achter het stuur van deze Benetton laten glijden om je even Moreno of Brundle Schumacher of Piquet te voelen?

De auto wordt op 21 mei tijdens een Bonhams-veiling op Spa-Francorchamps afgehamerd. Geïnteresseerden moeten rekenen op een geschatte opbrengst tussen de 750.000 en 950.000 euro.