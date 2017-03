Koop deze gerse 8-serie voor 90K

Voor u begint over de hoge prijs: het ding is praktisch nieuw.

Slechts 7.800 kilometers staan op de teller van deze heerlijke 8-serie; een tijdmachine met klapkoplampen die je elke rit weer terugbrengt naar de nineties. De 5.4 V12 onder de kap is goed voor 325 pk en 490 Nm, waarmee de auto in 6,3 tellen van 0 naar 100 km/u zoeft. Geheel volgens protocol is de topsnelheid afgeregeld op 250 km/u.

Een 850 Ci kostte je destijds (1992-1999) nieuw zo’n 122.000 euro. Alleen de CSi was duurder, maar die versie kun je feitelijk zien als een soort M8 (tenzij je het aan “de purist” vraagt). De 8-serie was door de flinke motoren erg zwaar in de neus. Onderstuur lag dus altijd op de loer en met de CSi werd een en ander door M Motorsport bijgepunt. De CSi was echter zodanig duur (en laat op de markt) dat het tij voor de 8-serie niet meer kon worden gekeerd.

De Ci is dus minder sportief en meer gericht op het zo effortless en snel afleggen van fikse afstanden. De vorige eigenaar had daar kennelijk weinig trek in, gezien de lage kilometerstand die meteen verklaart waarom de verkoper er 89.500 euro voor vraagt. Een hoop geld, maar zie maar eens een exemplaar met een minder kilometers te vinden.

Donkerrood staat wat mij betreft prima, al was een donkere kleur leer misschien beter geweest voor het interieur. Van dit type Ci zijn trouwens 1.218 exemplaren gebouwd die allemaal een automaat kregen. Zelf roeren is er dus niet bij.

Dank aan Robbert voor het tippen!