Koop deze oude school met ettelijke parkeerplaatsen voor weinig

Baal jij er ook zo van dat je je elfde auto niet op eigen terrein neer kan zetten? Dan hebben we de oplossing voor je gevonden. En dat voor een spotprijs!

In de Friese heerlyckheid Jubbega staat namelijk deze oude school te koop. Jubbega is een kleine dorpje met een koddige naam en iets meer dan 3.000 inwoners. Zoals in bijna alle kleine dorpen in Nederland worden er vrijwel geen kinderen meer geboren. Zodoende zijn er ook geen scholen meer nodig en dat geldt eens te meer voor ambachtsscholen.

Maar gelukkig verstaan ze in Fryslân de kunst om van de nood een deugd te maken. Daarom is dit oude schoolgebouw uit 1936 omgebouwd tot een huis, hoewel de begane grond momenteel is ingericht als bedrijfsruimte. Welke bedrijvigheid er plaatsvindt laat zich raden, als je een blik werpt op de plaatjes die bij de advertentie zitten. Het wemelt namelijk van de Amerikaanse oldtimers op het perceel. Hier en daar worden de Yank-Tanks geflankeerd door Europees staal.

Werpen een blik binnen het pand dan is de verhouding ‘Murica:Europa iets meer in balans. Want…wacht…staat daar nou…Jawel! Er staat gewoon een zwarte pre-facelift Lamborghini Murciélago in deze oude school in de Friese metropool.

Noest zoekwerk leert ons dat het hier gaat om het bedrijfje Continental Cars, gespecialiseerd in -je verwacht het niet- Amerikaanse oldtimers. Als je alweer vergeten was dat het pand in Friesland staat: het bedrijf wordt gerund door mensen die een achternaam hebben die eindigt op -sma.

Kijken we de rest van de plaatjes door zien we dat het huis een gezellige jaren ’30 sfeer heeft. Gezien het bouwjaar niet verrassend natuurlijk. Aan de achterzijde ligt een groen weiland waar je flink ver over uit kan kijken. Ook schijnt Jubbega een voetbalclub te hebben, voor als je een beetje sportief bezig wil zijn. Of het eerste team beschikt over een voltallig elftal weten we niet, maar daar kom je snel genoeg achter.

Resteert ons nog de vraagprijs van deze pittoreske bak ruimte te vermelden. Dit is waar het interessant wordt, want omdat Jubbega een tikje buiten de gebaande paden ligt, is die prijs behoorlijk scherp voor een pand/kavel van deze grootte. Voor 375.000 Euro k.k. is de hele boel van jou. Nou ja, behalve die Murcié en de andere auto’s dan, uiteraard.

