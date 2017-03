Koop deze prachtig gekleurde LaFerrari voor weinig

Die momenten dat het extra zuur is dat je niet ergens een paar miljoen hebt rondslingeren...

Ja, daar is dit er toch wel één van. Had ik die milli’s wel was ik namelijk direct naar het Britse Surrey afgereisd om deze donkerrode LaFerrari op de kop te tikken. Dit kleurtje op een Laffe is perfectie.

Als je zo’n speciale auto koopt, wil je namelijk ook een apart kleurtje hebben. Onbegrijpelijk is het dan ook dat we zoveel Laffe’s zien in het saaie standaard Rosso Corsa, of regelrechte leasekleuren zoals zwart en wit. Van de 500 gebouwde exemplaren zijn er zo al velen verloren gegaan die je nog niet op je oprit zou zetten al krijg je geld toe.

Gelukkig snappen sommigen het wel. De Prins van Johor bestelde zijn hypercar bijvoorbeeld in het paars en filmde deze vervolgens met een wortel. Muziekheld Jay Kay van Jamiroquai koos voor een felgroene tint. Sindsdien heeft hij pas echt Canned Heat in zijn hielen.

Toffe kleurtjes dat paars en groen, maar je kan ook opteren voor speciaal zonder meteen de swek-score op te voeren naar 11 op een schaal van 10. Bijvoorbeeld met dit historische verantwoorde Rosso Rubino. Check de gallery en oordeel zelf of je het mooi vindt. Collega @rubenpriest zei dat de naam van de lak hem in ieder geval wel aansprak.

Het goede nieuws en daarbij komen we terug op de titel, is dat deze auto slechts 2.795.000 Pond moet kosten, omgerekend 3.192.510 Euro. Tuurlijk, dat is een smak geld. Het is echter wel veruit de goedkoopste LaFerrari in Europa die níet Rosso Corsa of zwart is. Koop dan?