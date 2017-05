Koop deze Q7 met APK voor een prikkie op Marktplaats

Goedkoper dan dit gaat Q7-eigendom echt niet worden.

De Audi Q7 van de eerste generatie is een auto die de meningen verdeeld. Sommigen vinden het een ordinair bakbeest van jewelste. Anderen omarmen juist die uitsraling van de auto en vinden ‘m helemaal geweldig. Mensen uit de laatste groep lamenteren dan ook over het feit dat de nieuwe Q7 (rijtest) een wat bescheidener aanblik heeft. Niet dat dit effect heeft op de verkoopcijfers, want de nieuwe Q7 gaat als een speer.

Maar, misschien hoor jij bij de mensen in de eerste groep. In dat geval hebben we goed nieuws voor je, want je kan nu goedkoper dan ooit instappen in een Q7 4.2 TDI uit 2007 mét een S-line pakket. Het ding kost maar 2.500 Euro! Geen geld dus.

Uiteraard zitten er wel wat mitsen en maren aan het aanbod. Er zitten namelijk wat lichte gebruiksporen op de SUV. Niet direct wat abnormaals voor de leeftijd, maar het kost je waarschijnlijk toch wat duiten om ‘m weer netjes te krijgen. De deuren op de rechterflank lijken een klein beetje uit het lood te hangen. Daarnaast is de voorruit stuk, evenals het panoramadak. Oh, de neus ligt trouwens ook in puin en de V8-diesel is foetsie.

Maar dat mag de pret niet drukken! Je krijgt namelijk wel een chassis met kenteken en de slimme koper kiest bij de verkoper voor optie twee:

“Optie 1: Internet meeneem/handelsprijs.

Optie 2: Service prijs â¬195,- Incl Nieuwe APK-Afleveringsbeurt.

Optie 3: Full service prijs â¬750,- Incl Afleveringsbeurt, APK, 3 Maanden garantie.”

Dan heb je dus een nieuwe APK en kan je even vooruit met de Q7. Optie drie zou nog handiger zijn, maar is bij deze verkoper niet mogelijk bij auto’s van minder dan 4.500 Euro. Imponeer jij binnenkort de VINEX-wijk met de dikke SUV?



Bedankt Pim voor de tip!