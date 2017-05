Koop dit bonk supercar-roest en je bent de man op b’days

Kun je namelijk zeggen dat je een Lamborghini hebt.

Ooit was dit een prachtige Lamborghini Murciélago. Net als die andere Murcié van laatst is ook deze V12-topper niet meer in een beste staat. De supercar is uitgebrand en compleet verroest. Wat je er nog mee kunt mag je zelf uitzoeken, want de Italiaan wordt te koop aangeboden via eBay.

Van wat nog over is van de Murciélago lijkt alleen de deur nog enigszins bruikbaar. Het hoopje schroot bevindt zich in Noord-Hollywood, Californië en mag weg voor een prijs van 16.850 dollar.

Voor dat geld kun je op verjaardagen als een echte Italiaanse macho bluffen dat je een Lambo bezit. Opknappen is haast onmogelijk, al zal het te doen zijn als je er een flink smak geld tegenaan smijt. In dat geval zal een tweedehands Murciélago op de kop tikken wellicht een slimmere zet zijn.