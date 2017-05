Koop dit praktische huis op Marktplaats

Wie zei dat dat huisblog niks met auto's te maken heeft?

Deze Suzuki Wagon R+ bewijst voor eens en voor altijd het tegendeel. De kleine bejaardenbak is omgebouwd tot een volledig functionele camper en van alle gemakken voorzien. Nou ja, behalve een jacuzzi en een helikopter dan. Er is namelijk een wasbak met stromend water aan boord, evenals een WC. Om je Ice Tea op de juiste temperatuur te houden is er bovendien een koelbox aanwezig.

De benodigde stroom wordt geleverd door een set zonnepanelen op het dak. Om het water in de wasbak te laten stromen moet je echter zelf noeste arbeid leveren, met behulp van een voetpomp. Dat is uitputtend werk, maar gelukkig kun je nadien even wat rust pakken op het 1,98 meter lange bed dat ontstaat als je de passagiersstoel omklapt.

Je zou zeggen dat er met al deze voorzieningen verder weinig ruimte overblijft voor andere zaken. Maar volgens de advertentie op Marktplaats is niks minder waar. In de kleine Japanner zitten ettelijke ladekastjes waar de moderne vagebond zijn zakken Doritos en collectie kroonkurken in kwijt kan. Ondanks deze explosie van pure luxe, bedraagt de vraagprijs van de kleine Japanner slechts 2.350 Euro.

Dat biedt mogelijkheden. Stel, je denkt dat de klassiekerbubbel nog wel even doorgaat en je hebt altijd al een dikke Ferrari willen hebben. Echter, het ontbreekt je aan de nodige liquide middelen om zo’n ding aan te schaffen. Simpel: verkoop je huis, koop die Fezza en ga leven in deze Wagon R+. Er zit ook een trekhaak op, dus je sleept de Ferrari makkelijk naar elke locatie die je wilt. Met zo’n exoot scheuren over de mooiste circuits, de meest pittoreske Alpenpassen, de chicste boulevards, het komt opeens allemaal binnen handbereik.

Mocht je nog niet geheel overtuigd zijn: in het onderstaande filmpje ‘leven in een camper deel 297’ begluur je de kleine Suzuki in detail.