Koop een E30 M3 met wat kleine foutjes op Marktplaats

Geen garage queen dit keer, maar een prettige daily. Dampfhammer!

Prijzen van BMW E30 M3’s zijn de afgelopen jaren door het plafond geschoten. Eerder kwamen we er zelfs eentje tegen die 300.000 Euro op moest leveren. Ok√©, dat was dan ook een Sport Evolution met nog maar 3.427 kilometer op de teller.

Het exemplaar dat we je vandaag voorschotelen heeft om precies te zijn 190.873 kilometer meer gelopen. Tenminste, als de tellerstand klopt. De extra ervaring is de Dreier bovendien aan te zien. Hier en daar zit wat roest, de lak van de spoiler bladdert af en de lederen bekleding vertoont wat slijtage. Daarnaast heeft een of andere totaalmalloot gedurende het leven van de M3 er de spiegels van de E36 M3 opgezet. Es ist ‘ne Schande!

De (engelstalige) advertentie windt er dan ook geen doekjes om: deze M3 verkeert niet in concours-staat. De transmissie en de S14B23 onder de kap verkeren volgens de verkoper echter wel in goede conditie. Blijft de vraag over wat de vraagprijs tegenwoordig is van zo’n M3 met wat werk. Het antwoord is 39.950 Euro.

Bedankt Joost voor de tip!