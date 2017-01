Koop een Ferrari 250 GT SWB met een zes-in-lijn

Het helft van het aantal cilinders dat het origineel had, maar je betaalt ook maar een fractie van de prijs.

Tenminste, dat laatste vermoeden we. De verkoper van deze Erjee 250 GT doet over de vraagprijs namelijk geen uitspraken. Vorig jaar hadden we echter wel dit zusje van de auto op de korrel. Die mocht toen weg voor 14K, terwijl een echte Ferrari 250 GT SWB zelfs zonder toegevoegde ‘O‘ tegenwoordig meerdere miljoenen doet.

Het is een apart geval deze kitcar. Hij is namelijk gebouwd door het Rotterdamse BMW Powered Kitcars op basis van een BMW Z3, maar @nicolasr kwam ‘m tegen bij een Nederlandse specialist in Nissan Figaro‘s. Een curieuze mix van Nederlandse nijverheid op het gebied van auto’s dus. Hoewel, ergens is het ook al wel weer logisch, want zowel de Z3 als de Figaro figureerden al in dit lijstje van betaalbare cabrio’s dat collega @dizono ooit opstelde. Je begrijpt, het komt allemaal wel erg dichtbij zo.

Onder de kap van de Ferrari huist een BMW Z3 3.2-liter grote zes-in-lijn. De ogen van BMW-liefhebbers beginnen bij het horen van die combinatie al een beetje te glimmen. Dat is niet onterecht want het is inderdaad de motor uit de Z3 M met 321 pk. Daarmee is deze Erjee 250 GT coupé een stuk sterker dan het hierboven aangehaald exemplaar, want die had de 2.8 met 193 pk onder de kap. Rest je dus nog slechts vier dingen te doen: bel de verkoper op, koop dan, koop een Glock en zing mee met Fetty Wap’s 679.