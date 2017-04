Koop een Nederlandse Ferrari 458 met ‘lichte voorschade’

Jazeker, zo durft de verkoper deze fikse schade te noemen.

De fervent volger van deze site zal deze Ferrari direct herkennen. Het is de 458 Italia die kunstenaar Joseph Klibansky in februari dit jaar tegen een boom parkeerde. Persoonlijk letsel was gelukkig niet te betreuren, maar de neus van de Ferrari zat flik in de kreukels. De losgekomen bumper kun je met wat tape kennelijk weer terug op z’n plek zetten, maar dat gapende gat links voor zou ik toch proberen te dichten.

Niet alleen het exterieur heeft schade, ook het interieur heeft werk. De airbags werden door de klapper namelijk geactiveerd, met de bijbehorende schade als gevolg. Wie een 458 zoekt én facebookvriendjes is met een kundig schadehersteller kan aan de auto wellicht een goede deal hebben. De auto kost 99.500 euro, terwijl je voor een rijklare 458 tussen de 165.000 en 250.000 euro betaalt.