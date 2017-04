Koop een Porsche 911 GT3 RS 4.0 in Amsterdam

Je hoeft er niet eens voor naar Duitsland te rollen. Hij staat klaar voor je in A'dam.

Sinds 1963 zijn er ontzettend veel versies van de Porsche 911 verschenen die een gooi kunnen doen naar de titel ‘ultieme 911 ooit’. En omdat de 911 nog steeds in productie is, zullen er daar nog wel een paar bijkomen ook, zoals bijvoorbeeld de 991.2 GT3 RS 4.2 die er naar verluidt aan zit te komen. Een van de Elfers die zonder direct weggehoond te worden zijn hoed in de ring zou kunnen gooien, is de 996 Carrera 3.4 997.2 GT3 RS 4.0.

Deze specifieke 911 heeft bijvoorbeeld de eer de laatste straat-Porsche te zijn met de legendarische Mezger-motor onder de kap. Dit geesteskind van Hans Mezger werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de 911 GT1 Le Mans racer en baseerde op wat Porsche-puristen omschrijven als de échte Porsche-motoren van vroeger. Bijkomend voordeel: ze hebben geen last van de IMS (InterMediate Shaft)-lager problemen waarmee de nieuwe standaardmotoren van de 996 en 997 te kampen hadden. Dat versterkte natuurlijk het idee nog eens dat de Mezger-motor superieur is.

De ‘4.0’ was de ultieme atmosferische variant van deze motor. In de oorspronkelijk GT3 had het blok een inhoud van 3.6 liter, maar dat werd vervolgens opgeboord tot 3.8 liter voor de 997 GT3 RS en uiteindelijk dus tot 4.0 liter. Het piekvermogen bedraagt 500 pk en komt pas vrij bij 8.250 toeren per minuut. Omdat er noch turbo’s, noch veel geluidsisolatie in de weg zit om het geluid te dempen, gaat het aanspreken van het vermogen gepaard met de nodige oorpr0n. Precies wat je wil in zo’n auto.

Daarbij stuurt de auto super scherp (rijtest), mede dankzij de ‘flics’ op de voorbumper. Deze zorgen voor de nodige downforce op de Nase op hoge snelheden.

Helaas heeft al dit moois wel zijn prijs. Toen de auto nieuw was, kostte ‘ie 256.100 Euro in Nederland. Dat klinkt nu als een koopje. Na zes jaar en 20.000 kilometer puur plezier, heeft het tweedehands exemplaar dat te koop staat bij Porsche Centrum Amsterdam namelijk een prijskaartje van 349.950 Euro. Dat is nog eens voordelig autorijden geweest voor de vorige eigenaar! Gelukkig krijg je voor die prijs zo te zien wel een fles wodka met Porsche-badge gratis. Handig om op hoge snelheid de zenuwen wat te kalmeren.

Deze 4.0 is uitgevoerd in het wit. Samen met zwart waren dat de enige twee reguliere opties. Je kon wel een ander kleurtje krijgen, maar dat moest je dan speciaal aanvragen. Helaas heeft de vorige eigenaar van deze 911 dat niet gedaan. Desalniettemin is het een begerenswaardig apparaat dat dankzij de gelimiteerde oplage van 600 stuks voorlopig wel een bepaalde waarde zal vasthouden. Nou ja, tenzij de auto gejat wordt in ieder geval. Heb jij trek in deze spartaanse sportieveling?