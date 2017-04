Koop een stuk land inclusief 340 auto’s voor weinig

Heb je er altijd al van gedroomd een grootgrondbezitter te worden met een enorm wagenpark? Die droom kan nu werkelijkheid worden voor een appel en een ei.

Nadeel: de grond ligt in de Canadese provincie British Columbia. Een gebied met prachtige natuur, maar ook een gebied waar verder niks te doen valt en het regelmatig behoorlijk koud is. Nog een nadeel: de meeste van de 340 auto’s zijn er niet echt goed aan toe.

De locatie van het ruim twee hectare grote stuk land wordt omschreven als tien minuten rijden van Salmon Arm en een uur vanuit Kamloops. Voor het geval je nog niet zeker wist dat het ergens in de middle-of-nowhere ligt. Aan de pluszijde: Salmon Arm klinkt wel als een plaats waar je een lekker vers zalmpje kan scoren.

De grond is eigenlijk bedoeld voor agricultuur, maar je mag ook het sloopbedrijf dat er reeds gevestigd is doorzetten. Dit sloopbedrijf is ook de reden dat er 340 auto’s op het terrein staan, die bij de prijs zijn inbegrepen. Nu we het toch over de prijs hebben: die bedraagt 1.450.000 Canadese Dollars. Dat vertaalt zich naar iets meer dan één miljoen Euro.

Voor dat bedrag krijg je naast de grond en de auto’s ook nog een gerenoveerd huis, een werkplaats waar je aan de auto’s kan werken en nog een gebouw opgebouwd met staal. Daarnaast zijn de materialen om een flink grote overkapping te bouwen al aanwezig.

De autoverzameling zelf bestaat voor zover we kunnen zien uitsluitend uit Amerikaans staal in een vergevorderd stadium van ontbinding. Volgens de advertentie hebben de auto’s een waarde tussen de 500 en 35.000 Dollar. Dat laatste geldt waarschijnlijk voor één auto en het eerste voor de rest. Maar dat mag de pret niet drukken. 340 auto’s, een huis, een werkplaats en een lap grond voor één miljoen? KOOP DAN!!!