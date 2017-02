Koop één van de bruutste Mazda’s ooit

De razendsnelle Group C-racers van weleer staan sowieso hoog op het lijstje van menig raceliefhebber. Eén merk steekt er echter met kop en schouders bovenuit.

En da’s natuurlijk Mazda met hun wankelmotoren, die de pannen van menig dak krijsten. Deze 767B wordt binnenkort geveild dus de liefhebber met een goedgevulde portemonnee en buren die heel ver weg wonen kan z’n slag slaan. De auto werd vanaf 1988 ingezet en onder de kap ligt een rotatiemotor met vier schijven. Alles bij elkaar heeft het atmosferische blokje een cilinderinhoud van 2,6 liter, waarmee desondanks een vermogen van 580 pk mogelijk was.

De resultaten die door deze specifieke auto werden behaald zijn niet super. Zo reden coureurs Yojiro Terada, Volker Weidler en Marc Duez ermee naar een 12e plaats overall tijdens de 24 uren van Le Mans. Wel werd de auto derde in de toenmalige GTP-klasse. In 1990 werd de 787B geïntroduceerd en mocht de 767B bijna met pensioen, maar toch deed er dat jaar één 767B mee aan Le Mans. Yojiro Terada, Takashi Yorino en Yoshimi Katayama werden dat jaar 20e overall en eerste in de GTP-klasse.

Hierna ging de auto door naar verschillende eigenaren die het beest bij bepaalde gelegenheden nog even lieten kraaien van de pret. In de tussentijd werd de Mazda bovendien grondig gerestaureerd, ook komt het oudje met een extra set wielen, een volledige reservekoets en plenty onderdelen waarmee je voorlopig even vooruit kunt. Het ding gaat binnenkort onder de hamer bij Gooding & Co., men houdt rekening met een opbrengst tussen 1,8 en 2,4 miljoen USD.

Check hieronder een video van de Mazda op Spa-Francorchamps en verbaas je over het ge-wel-di-ge geluid.