Koop een Volvo met ruimte voor een Smart op Marktplaats

In stijl op vakantie gaan doe je zo.

Het kwik stijgt dit weekend naar ongekende hoogte. Het definitieve bewijs dat de zomer er weer aankomt. Sommigen vinden dat de zon niet hard genoeg kan schijnen, anderen vervloeken de koperen ploert na enkele dagen alweer en snakken naar een koeler klimaat. In beide gevallen moet je echter deze Volvo camper kopen. Met een tankinhoud van 600 liter diesel kan je namelijk met gemak zowel naar het Diepe Zuiden als het Hoge Noorden afreizen.

Bij de term camper denk je als Nederlander waarschijnlijk in eerste instantie aan een Fiat Ducato met een paar slaapplaatsen en mdf-kastjes op de plaats waar normaal de gereedschapskist en de persoon die je ontvoerd hebt ligt. Dit ding is echter van een andere orde. De basis voor dit woonhuis op wielen wordt namelijk gevormd door een Berkhof Volvo B10M. Vroeger heb je er wellicht ooit ingezeten tijdens een schoolreisje naar Keulen. Toen moest je ‘m echter delen met een stuk of 30 kotsende klasgenootjes, nu heb je ‘m voor jezelf alleen. Nou ja, of voor jezelf en een select gezelschap van je eigen keuze.

Dat betekent dat er de nodige ruimte over is. Die is nuttig ingericht met zaken als een douchecabine, een toilet, wastafel met grote spiegel om te kijken of je wenkies nog passabel zijn en Webasto-ringverwarming. Tevens is er de mogelijkheid om eten op te slaan in een koel/vries combo en dit vervolgens warm te maken op een kookstel. Maar dat is nog lang niet alles!

Om de juiste sfeer te creëren is de bus voorzien van een BOSE-surround systeem, twee lederen stoelen met een apart kacheltje ertussen en een dubbel bed. Je hoeft je bovendien geen zorgen te maken over een ‘don’t bother knocking when the van is rocking’-scenario, want dankzij luchtvering blijft de Volvo perfect in balans.

Nu we het toch hebben over rijeigenschappen, moeten we nog even het pièce de résistance van de camper bespreken. Stel, je gaat op vakantie met het bakbeest en zet ‘m ergens neer op een fijne plek. Dan is het niet tof om elke keer als je even een baguette gaat scoren met het hele ding het centrum van Jamais-Gedàcht-sur-Mer onveilig te maken. Daar is bij deze camper aan gedacht: er past namelijk een heuse Smart achterin!

Je begrijpt, vrijheid is niet langer een volgetankte Mercedes, maar een volgetankte Volvo-camper met een Smart in de koffer. De vraagprijs bedraagt 39.500 Euro exclusief Smart. Als je interesse hebt, moet je HENK even bellen.