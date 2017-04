Koop je vliegende PAL-V gewoon bij MediaMarkt

Het elektronicawarenhuis heeft weer een publiciteitsstunt van jewelste te pakken.

Groot nieuws! De Nederlandse PAL-V wordt namelijk één dag verkocht bij de MediaMarkt in Eindhoven. Het warenhuis pakte eerder al de headlines door doodleuk een Ferrari California T (rijtest) in de private lease aan te bieden. Nu is het dus de beurt aan de vliegende auto die is gebaseerd op de Vandenbrink Carver.

Het is echter nog wat vroeg om ervan uit te gaan dat je na achterlating van enkele euro’s zo de winkel uit vliegt. De productieversie van de PAL-V is pas net gepresenteerd. Bovendien zul je moeten beschikken over de juiste papiertjes om er daadwerkelijk mee te mogen vliegen.

De prijs van het apparaat is in elk geval vastgesteld op 299.000 euro, waarbij het gaat om de PAL-V Liberty Sport. Kopers krijgen daarnaast een iWatch met Fly/Drive-tools. Wie twijfelt over de koop kan bovendien een proefrit kopen. Of moeten we proefvlucht zeggen?

Wie effe geen drie ton heeft rondslingeren (we kunnen het ons zomaar voorstellen) kan voor 295 Eindhovense euro’s een van de 50 Fly/Drive Experiences kopen. Dit pakket omvat een rondje in de simulator, een rondleiding door het PAL-V hoofdkantoor en een heuse vliegles in een gyrocopter.

Dank aan Chris voor het tippen!