Koopje: Citroën Méhari voor 32 ruggen

Waarschijnlijk wordt je bejaarde buurman een stuk enthousiaster van deze occasion dan jijzelf, maar toch is deze Méhari 4×4 absoluut de moeite van het bespreken waard. De auto uit 1981 staat namelijk te koop voor niet minder dan 32.500 euro. Zwaar overpriced, of begint deze cultauto een heus investeringsobject te worden?

Dat laatste zit er dik in. Van de Méhari 4×4 (te herkennen aan het reservewiel op de motorkap) zijn namelijk slechts 1.300 exemplaren gebouwd en de vraag naar deze olijke offroader is in de loop der jaren enorm gestegen. Dat verklaart dan ook waarom je voor dit ding een bedrag mag neerleggen waar je menig splinternieuwe auto mee kunt kopen. Onder de kap ligt de 602 cc tweecilinder uit de 2CV6, waar de Méhari op gebaseerd is. Veel power levert het blokje niet, maar de Méhari weegt dan ook geen drol en komt dus prima vooruit op het onverhard.

Verder is de verkoper zo eerlijk om aan te geven dat de historie van deze Belgische auto met 46.000 kilometer op de teller niet helemaal bekend is. De originele gele body (team geel!) is overgespoten in een iets minder opvallende tint. Verder maakte de auto lange tijd deel uit van een verzameling in Limburg en is er sinds 2008 weinig meer mee gereden. Het blokje loopt alsof ‘ie net is ingereden en de gehele transmissie werkt als een zonnetje.

Geïnteresseerd? De advertentie vind je hier.